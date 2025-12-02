فنزويلا توافق على استئناف رحلات إعادة المهاجرين من الولايات المتحدة

ذكرت السلطات الفنزويلية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس نيكولاس مادورو وافق على استئناف رحلات إعادة المهاجرين من الولايات المتحدة، وذلك بعد أيام من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إن كراكاس أوقفت البرنامج فعليا.

وقالت وزارة النقل في بيان “تلقت هيئة الطيران الفنزويلية طلبا من الحكومة الأمريكية لاستئناف رحلات إعادة المهاجرين من الولايات المتحدة إلى فنزويلا”.

وأضافت الوزارة أن طائرة تابعة لشركة “إيسترن إيرلاينز” قادمة من فينيكس حصلت على تصريح بالهبوط في مايكيتيا بالقرب من كاراكاس.

وكانت رحلات العودة تجري مرتين أسبوعيا، لكن الحكومة الفنزويلية قالت في مطلع الأسبوع إن تصريحات ترامب بأنه يجب اعتبار المجال الجوي الفنزويلي مغلقا تصل إلى حد وقف أحادي الجانب للرحلات الجوية.

وأثارت تصريحات ترامب، السبت الماضي، بأنه يجب اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها “مغلقين بالكامل” القلق والارتباك في كراكاس، في الوقت الذي تكثف فيه إدارته الضغط على حكومة مادورو.

وسبق أن أعلنت الحكومة الفنزويلية أن نحو 14 ألف فنزويلي عادوا إلى بلادهم من الولايات المتحدة على متن رحلات جوية بين فبراير/شباط ونوفمبر/ تشرين الثاني، وسط حملة إدارة ترامب على الهجرة في الولايات المتحدة.

وتأتي إعادة تفعيل رحلات إعادة المهاجرين، وهي قضية رئيسية لترامب، بعد عقد الرئيس الأمريكي اجتماعا لمجلس الأمن القومي، الاثنين، لبحث ملف فنزويلا.