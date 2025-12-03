الخارجية السورية تعلق على القرار الأممي المتعلق باحتلال إسرائيل للجولان

أعربت الخارجية السورية عن شكرها للدول التي تبنت وصوتت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الجولان، خاصة الدول التي غيرت تصويتها عن السنوات الماضية.

بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية pic.twitter.com/0QIbze9cVS — وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) December 2, 2025

وجاء في بيان للخارجية السورية على منصة “إكس” أن ازدياد عدد الدول التي صوتت لصالح قرار الأمم المتحدة بشـأن الجولان يظهر حجم الدعم الكبير لسوريا الجديدة.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، قراراً يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من منطقة الجولان السورية باعتبار احتلالها وضمها إلى المنطقة “عملاً غير قانوني”.

وصوتت 123 دولة لمشروع القرار المطروح من مصر، فيما عارضته 7 دول، في مقدمتها إسرائيل والولايات المتحدة، في حين امتنعت 41 دولة عن التصويت.

وينص القرار المُعتمد على أن احتلال إسرائيل لمنطقة الجولان السورية وضمّها فعلياً يُعدّ عملاً غير قانوني، ويتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.

مصير الجولان

نقلت “الإخبارية السورية” عن مندوب سوريا في مجلس الأمن إبراهيم علبي، قوله إن المحادثات مع إسرائيل لا تتناول بأي شكل من الأشكال مصير الجولان السوري المحتل، مؤكدا ثبات الموقف السوري تجاه هذه القضية.

وأكد العلبي أن المحادثات التي جرت بين سوريا وإسرائيل تمت بمتابعة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في إطار السعي لمعالجة المخاوف الأمنية للطرفين.

وأشار المندوب إلى أن سوريا تضع السبل السلمية والدبلوماسية في مقدمة أولوياتها خلال هذه المرحلة، مؤكدا أن الجولان السوري المحتل أرض عربية سورية ولبلاده الحق الكامل في استعادتها كاملة.

وكان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، قد أكد سابقا أن الاعتداءات الإسرائيلية هي رد على نجاح سوريا في تحركاتها الدولية، موضحاً أن الحكومة السورية لن تستجيب للاستفزازات الإسرائيلية.