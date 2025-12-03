المقاومة الفلسطينية تصيب 4 جنود إسرائيليين بجراح خطيرة شرق رفح

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إصابة 4 من جنوده، أحدهم بجروح خطيرة، خلال اشتباك مسلح وقع شرق رفح، بعد مواجهات مع مجموعة من المقاومة الفلسطينية خرجت من نفق في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الجيش إن قوات من وحدة استطلاع جولاني كانت تنفذ عملية ميدانية عندما واجهت عددا من رجال المقاومة الذين خرجوا من طريق تحت الأرض. وخلال الاشتباك، أصيب جندي من الوحدة بجروح خطيرة، فيما أصيب مقاتلان آخران من جولاني وجندي من فرقة غزة (143) بجروح متوسطة، قبل إجلائهم إلى المستشفى وإبلاغ عائلاتهم.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فقد أطلق 3 مقاومين النار على القوات الإسرائيلية ولصقوا عبوة ناسفة بمركبة عسكرية من طراز “نمر”، ما أدى إلى اشتباك مباشر أسفر عن مقتل اثنين منهم، بينما لاحقت مروحية إسرائيلية المقاوم الثالث الذي تمكن من الاختباء.

وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن سلاح الجو شن غارات في رفح بالتزامن مع تبادل كثيف لإطلاق النار، بعدما هاجم المسلحون القوات المنتشرة في المنطقة باستخدام أسلحة خفيفة وصواريخ مضادة للدروع.