شاهد لحظة تسلم الصليب الأحمر رفات أسير إسرائيلي من المقاومة في غزة (فيديو)

وثقت صور خاصة للجزيرة مباشر لحظة تسلم أفراد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر رفات أسير إسرائيلي من المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء.

وظهر في الصور مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، على سيارة تم وضع الرفات بها.

بعدها، جرت عملية التسليم والتسلم بين المقاومة والصليب الأحمر، الذي سيقوم بنقل الرفات إلى الجانب الإسرائيلي.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلنت كتائب القسام أنها ستقوم مع سرايا القدس بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم العثور عليها في شمالي قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، في وقت سابق الأربعاء، ببدء عملية البحث عن جثمان أسير إسرائيلي بالتعاون مع اللجنة المصرية والصليب الأحمر الدولي في الحدود الشرقية لمنطقة مشروع بيت لاهيا، المحاذي للخط الأصفر.

ومنذ بدء سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سلمت المقاومة الفلسطينية 20 أسيرا إسرائيليا أحياء ورفات 28 آخرين وهم كامل عدد الجثث لديها، وفق إعلاناتها.

إلا أن إسرائيل ادعت أن أحد الجثامين التي تسلمتها لا يعود لأي من أسراها، وأن رفات أخرى كانت بقايا أسير سبق أن تم انتشال جثته.