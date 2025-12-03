غارات إسرائيلية بطائرات مسيّرة على محيط بيت جن بريف دمشق الغربي

شنّت الطائرات المسيّرة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سلسلة غارات على مناطق في محيط بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي، مستهدفة طريق باط الورد وتلة باط الورد، دون ورود أي معلومات عن إصابات.

وقالت وكالة الأنباء السورية “سانا” إن مراسليها في ريف دمشق والقنيطرة أفادوا بأن طائرات استطلاع إسرائيلية نفّذت تحليقا مكثفا فوق أجواء ريف دمشق الغربي وريف القنيطرة الشمالي.

وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني، كانت بلدة بيت جن قد تعرضت لقصف إسرائيلي استهدف منازل المدنيين وأدى إلى مقتل 13 شخصا وإصابة العشرات، أعقبه توغل لقوات الاحتلال داخل البلدة واعتقال 3 من الأهالي.

كما شهدت بلدة الصمدانية الشرقية توغلا لقوة إسرائيلية مؤلفة من 3 سيارات انطلقت من مدينة القنيطرة المهدّمة، فيما سجّل توغل آخر صباح اليوم الأربعاء من نقطة العدنانية باتجاه قرى في ريف القنيطرة الجنوبي.

وتواصل إسرائيل عملياتها في الجنوب السوري، في خرق لاتفاق فض الاشتباك الموقّع عام 1974، عبر المداهمات والاعتقالات التعسفية وتدمير الممتلكات وتجريف الأراضي الزراعية، ما يفاقم معاناة السكان في المنطقة.

وتؤكد دمشق في مواقفها الرسمية أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مشددة على بطلان جميع إجراءاته، وداعية المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف هذه الممارسات وإلزامه بالانسحاب الكامل والعودة إلى اتفاق فض الاشتباك.