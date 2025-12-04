إصابة فلسطيني وابنته وحرق مركبتهما جراء اعتداء مستوطنين في الضفة

أصيب مواطن فلسطيني وابنته، اليوم الخميس، جراء اعتداء نفّذه مستوطنون على طريق رام الله–نابلس قرب قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، حيث أقدم المستعمرون على الاعتداء الجسدي عليهما قبل أن يحرقوا مركبتهما الخاصة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه نقلت المصابين إلى المستشفى بعد تقديم الإسعافات الأولية لهما، وسط تحذيرات متصاعدة من ازدياد اعتداءات المستعمرين على الطرق الرئيسية في الضفة الغربية.

اقتحام الأقصى

وفي القدس، اقتحم 707 مستوطنين صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت محافظة القدس بأن المقتحمين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد، وأدوا طقوسا تلمودية، بينما شدد الاحتلال من إجراءاته على أبواب الأقصى ومداخل البلدة القديمة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

اعتداءات في بيرين جنوب الخليل

وفي جنوب الخليل، اقتحم مستوطنون مسلحون قرية بيرين وهددوا الأهالي، بحسب رئيس المجلس القروي في بيرين.

وأوضح رئيس المجلس أن مجموعة من المستعمرين الذين يمتطون الخيول دخلوا منطقة واد الأعور ونفذوا أعمالا استفزازية قرب منازل المواطنين، مهددين السكان بإجبارهم على الرحيل القسري.

وأكد أن أهالي القرية يتعرضون لاعتداءات يومية مصدرها البؤرة الاستعمارية الجديدة “ادورين”، تشمل إتلاف المزروعات وسرقة الممتلكات والأغنام والاعتداء على النساء والأطفال عبر مداهمات ليلية متكررة.

اقتحام سبسطية

كما اقتحم مستعمرون بلدة سبسطية شمال غرب نابلس بحماية جنود الاحتلال، حيث توجهوا إلى المنطقة الأثرية في البلدة.

وأكد رئيس المجلس القروي محمد عازم أن البلدة تواجه اقتحامات متواصلة تشكل تهديدا وجوديا لأهلها ولموروثها الحضاري، ضمن سياسة تهدف إلى ضم الأراضي.

وتشير بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن المستوطنين نفذوا الشهر الماضي 621 اعتداء في مختلف مناطق الضفة، في واحدة من أعلى الموجات التصعيدية، تصدرت فيها نابلس بـ133 اعتداء، تلتها الخليل بـ112 اعتداء، ثم رام الله والبيرة بـ93 اعتداء.