بينهم عسكريون.. “الشاباك” يرصد زيادة المتعاونين مع إيران مقابل المال (شاهد)

كشفت القناة الـ 12 الإسرائيلية عن رصد تعاون متزايد بين أفراد إسرائيليين وجهات إيرانية بحسب ما نقلته عن مسؤول أمني.

وأفادت القناة أن جهاز الشاباك (جهاز الأمن العام الإسرائيلي) أعلن عن تزايد أعداد الإسرائيليين الذين بدأوا التعاون مع مسؤولين إيرانيين مقابل المال.

وأضافت القناة الـ 12 الإسرائيلية أن بعض الحالات التي تتابعها أجهزة الأمن تورط فيها عسكريون وعمداء جامعات مرموقة ورجال أعمال معروفين.

وبحسب القناة فقد توجه الشاباك لأجهزة محلية لمنح المتورطين فرصة لإنهاء علاقتهم مع الإيرانيين قبل اتخاذ إجراءات جنائية خطيرة ضدهم.

وبناء على طلب الشاباك قام رئيس بلدية بات يام تسفيكا بروت، بنشر بيان استثنائي دعا فيه السكان إلى الاعتراف في حال كانوا على اتصال بجهات معادية أو يعرفون من يفعل ذلك.

وأشارت إلى أنه في معظم الحالات يعتقد الشاباك أن الإسرائيليين المتورطين لا يرغبون في التجسس لصالح الإيرانيين أو مساعدتهم، بل فقط في جني المال دون المساس بأمن الدولة.