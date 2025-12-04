سياسة|إسرائيل

بينهم عسكريون.. “الشاباك” يرصد زيادة المتعاونين مع إيران مقابل المال (شاهد)

"القبة الحديدية" يعترض الصواريخ خلال هجوم إيراني على تل أبيب. أرشيفي
Published On 4/12/2025
|
آخر تحديث: 03:06 PM (توقيت مكة)

كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية عن رصد تعاون متزايد بين أشخاص إسرائيليين وجهات إيرانية بحسب ما نقلته عن مسؤول أمني.

وأفادت القناة أن جهاز الشاباك (جهاز الأمن العام الإسرائيلي) أعلن عن تزايد أعداد الإسرائيليين الذين يتعاونون مع مسؤولين إيرانيين مقابل المال.

وأضافت القناة الـ12 الإسرائيلية أن بعض الحالات التي تتابعها أجهزة الأمن تورط فيها عسكريون وعمداء جامعات مرموقة ورجال أعمال معروفون.

وبحسب القناة فقد توجه الشاباك لأجهزة محلية لمنح المتورطين فرصة لإنهاء علاقتهم مع الإيرانيين قبل اتخاذ إجراءات جنائية خطيرة ضدهم.

وبناء على طلب الشاباك قام رئيس بلدية بات يام تسفيكا بروت، بنشر بيان استثنائي دعا فيه السكان إلى الاعتراف في حال كانوا على اتصال بجهات معادية أو يعرفون من يفعل ذلك.

وأشارت القناة إلى أنه في معظم الحالات يعتقد الشاباك أن الإسرائيليين المتورطين لا يرغبون في التجسس لصالح الإيرانيين أو مساعدتهم، بل فقط في جني المال دون المساس بأمن الدولة.

المصدر: الجزيرة مباشر

