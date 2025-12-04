ضد رغبة الجيش.. نتنياهو يعين غوفمان المؤيد للحكم العسكري في غزة رئيسا للموساد

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن رئيس الموساد الحالي دافيد برنياع أوصى نتنياهو بتعيين رئيس جديد للجهاز من داخله لكن نتنياهو فضل اختيار مستشاره العسكري رومان غوفمان، مضيفا أنه ليس من الموساد.

وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الموساد المقبل غوفمان كتب وثيقة في إبريل/نيسان 2024 عبر فيها عن دعم الحكم العسكري لغزة وهو ما يناقض موقف الجيش.

ولفتت الإذاعة إلى أن قادة في الجيش يرون أن غوفمان بات مقربا جدا لنتنياهو ومحسوبا عليه لدرجة الالتزام الشخصي تجاهه.

وفي وقت سابق أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار تعيين مستشاره العسكري اللواء رومان غوفمان ليكون رئيس الموساد المقبل وسيتولى المنصب في يونيو/حزيران 2026.

وأضاف أن اللواء غوفمان شغل مناصب كثيرة في الجيش منها قائد لواء وقائد فرقة وقائد مركز تدريب القوات البرية ومسؤول عمليات الحكومة في المناطق الفلسطينية.

“مقاتل حقيقي”

وهنأ وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، رئيس الوزراء نتنياهو على تعيين غوفمان رئيسا للموساد معتبرا إياه مقاتلا حقيقيا وقائدتا ذا خبرة عملياتية واستخباراتية غنية، مضيفا أنه سيكون ذخرا ضد الأعداء ولتوثيق العلاقة مع الحلفاء.

אני מברך את ראש הממשלה נתניהו על ההחלטה למנות את האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. רומן הוא קצין רב-זכויות, לוחם אמיתי שחותר למגע, ומפקד בעל ניסיון מבצעי ומודיעיני עשיר מהשורה הראשונה של צה"ל. לאורך שירותו, החל מחיל השריון ועד לתפקידו כמזכיר הצבאי של ראש הממשלה בעיצומה של מלחמת… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) December 4, 2025

كما هنأ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الحكومة على تعيين غوفمان مستشاره العسكري رئيسا للموساد ووصفه بالبطل الإسرائيلي وأعرب عن الثقة في أنه سيواصل العمل للمصلحة الوطنية.