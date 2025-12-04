سياسة|إسرائيل

ضد رغبة الجيش.. نتنياهو يعين غوفمان المؤيد للحكم العسكري في غزة رئيسا للموساد

نتنياهو يعين مستشاره العسكري رئيسا للموساد (مكتب المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي)
نتنياهو يعين مستشاره العسكري رئيسا للموساد (مكتب المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي)
Published On 4/12/2025
|
آخر تحديث: 04:37 PM (توقيت مكة)

حفظ

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن رئيس الموساد الحالي دافيد برنياع أوصى نتنياهو بتعيين رئيس جديد للجهاز من داخله لكن نتنياهو فضل اختيار مستشاره العسكري رومان غوفمان، مضيفا أنه ليس من الموساد.

وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الموساد المقبل غوفمان كتب وثيقة في إبريل/نيسان 2024 عبر فيها عن دعم الحكم العسكري لغزة وهو ما يناقض موقف الجيش.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

ولفتت الإذاعة إلى أن قادة في الجيش يرون أن غوفمان بات مقربا جدا لنتنياهو ومحسوبا عليه لدرجة الالتزام الشخصي تجاهه.

وفي وقت سابق أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار تعيين مستشاره العسكري اللواء رومان غوفمان ليكون رئيس الموساد المقبل وسيتولى المنصب في يونيو/حزيران 2026.

وأضاف أن اللواء غوفمان شغل  مناصب كثيرة في الجيش منها قائد لواء وقائد فرقة وقائد مركز تدريب القوات البرية ومسؤول عمليات الحكومة في المناطق الفلسطينية.

“مقاتل حقيقي”

وهنأ وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، رئيس الوزراء نتنياهو على تعيين غوفمان رئيسا للموساد معتبرا إياه مقاتلا حقيقيا وقائدتا ذا خبرة عملياتية واستخباراتية غنية، مضيفا أنه سيكون ذخرا ضد الأعداء ولتوثيق العلاقة مع الحلفاء.

كما هنأ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الحكومة على تعيين غوفمان مستشاره العسكري رئيسا للموساد ووصفه بالبطل الإسرائيلي وأعرب عن الثقة في أنه سيواصل العمل للمصلحة الوطنية.

المصدر: الجزيرة مباشر + صحافة إسرائيلية

إعلان