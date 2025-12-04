قائد الجيش الإيراني: عملنا على تعزيز قدراتنا الدفاعية بعد الحرب الأخيرة دون أن نهدر لحظة واحدة

أكد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، استمرار العمل على تعزيز قدرات جيشه الدفاعية بعد الحرب الأخيرة دون أن إهدار لحظة واحدة، لافتا إلى أن القيادة لم تضيّع أي وقت في سبيل تعزيز هذه القدرات.

وأضاف حاتمي خلال لقائه أعضاء لجنة التخطيط والموازنة والمحاسبات في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) أن الجيش يقف بثبات في الدفاع عن “النظام الإسلامي” في كل الظروف، مشددا على أن العمل لتعزيز القدرات الدفاعية لم يتوقف مطلقا.

وربط القائد العام للجيش الإيراني بين دفاع الجيش عن النظام وبين الحفاظ على كيان الدولة، مؤكدا أن “أي ضرر يلحق بالنظام الإسلامي هو ضربة لاستقلال وسلامة أراضي بلدنا الحبيب إيران“.

حرب الـ12 يوما

وشنت إسرائيل هجوما غير مسبوق على إيران في 13 يونيو/حزيران الماضي، بهدف منعها من حيازة سلاح نووي، وهو مسعى تنفيه طهران مؤكدة حقها في الحصول على طاقة نووية مدنية.

وخلال هذه الحرب، استهدفت إسرائيل “منشآت نووية وعسكرية خصوصا، وقُتل خلالها مسؤولون عسكريون كبار وعلماء يعملون على تطوير البرنامج النووي الإيراني”.

وفي 22 يونيو، قصفت الولايات المتحدة موقع تخصيب اليورانيوم الواقع تحت الأرض في فوردو جنوب طهران، ومنشأتين نوويتين في أصفهان ونطنز بوسط البلاد.

وبعد 12 يوما من الحرب دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 24 يونيو الماضي، وقد قُتل أكثر من 1000 شخص في إيران خلال هذه الحرب بحسب السلطات الإيرانية، وأبلغت إسرائيل من جانبها عن مقتل 28 شخصا.