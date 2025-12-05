أول تعليق من داخلية غزة بعد مقتل ياسر أبو شباب

دعت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، من سمتهم “المتورطين في المجموعات الإجرامية المرتبطة بإسرائيل” إلى تسليم أنفسهم فورا للأجهزة الأمنية من أجل معالجة ملفاتهم وفق القانون وتخفيف إجراءات محاكماتهم.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، عقب مقتل ياسر أبو شباب، زعيم الميليشيات المتعاونة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، أمس الخميس، وفق ما أفادت به مجموعته التي كان ينتمي إليها.

ومساء أمس، أكدت مجموعة ياسر أبو شباب – القوات الشعبية، عبر حسابها على فيسبوك، مقتل زعيمها الذي وصفته بأنه مؤسس القوات الشعبية في قطاع غزة.

وزعمت في بيانها أنه “قُتل إثر إصابة بعيار ناري أثناء تواجده في الميدان في محاولة لفض النزاع بين أبناء عائلة أبو سنيمة”.

وقالت الداخلية في غزة إن “مقتل أبو شباب يمثل مصيرا حتميا لكل من يورط نفسه بالارتباط بالاحتلال”.

وأضافت “ندعو كل المتورطين في المجموعات الإجرامية المرتبطة بالاحتلال إلى تسليم أنفسهم فورا إلى الأجهزة الأمنية من أجل معالجة ملفاتهم وفق القانون، فمن شأن ذلك التخفيف في إجراءات المحاكمة”.

وأشادت بمواقف العائلات والقبائل والعشائر التي تبرأت من ياسر أبو شباب، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي “شكَّل تلك المجموعات لتنفيذ مخططاته الإجرامية ضد شعبنا”.

وشددت الداخلية على أن “الاحتلال الإسرائيلي لم يفلح في المس بوحدة شعبنا ولحمته الوطنية، أو إحداث شرخ في بنيته المجتمعية”.

وأردفت “العصابات الإرهابية التي شكَّلها الاحتلال للعبث بالساحة الداخلية بقيت معزولة دون ظهير شعبي أو مجتمعي، إلى أن تلقى مصيرها بالزوال”.

واختتمت الوزارة بيانها بالتشديد على أن أمن المجتمع الفلسطيني خط أحمر، وأن كل من يتعاون مع الاحتلال سيواجه العدالة.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت الفصائل الفلسطينية بغزة، في بيان صادر عن غرفتها المشتركة، أن أبو شباب شكَّله جيش العدو، واعترفت قيادته السياسية بتسليحه وتشغيله خدمة له ومحاولة لحماية جنوده.

وشددت على أن هذه المجموعة مارقة وخائنة، وأداة بيد المحتل الغاصب، مستغلة وجود قوات الاحتلال ومتسلحة بأسلحته وتحت حمايته.