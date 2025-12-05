رئيس بلدية غزة: القطاع مهدَّد بـ”كارثة صحية” مع تراكم 350 ألف متر مكعب من النفايات (فيديو)

قال رئيس بلدية غزة يحيى السراج إن الأوضاع في المدينة “صعبة للغاية”، مؤكدا أن المساعدات المتوفرة “غير كافية” خاصة في مجالات الخدمات العامة والنظافة.

وأوضح في تصريحات لبرنامج “المسائية” على الجزيرة مباشر، اليوم الجمعة، أن البلدية تعاني نقصا حادّا في الوقود، وهو ما أجبرها على تقليص مستوى الخدمات المقدَّمة إلى السكان.

وأشار إلى أن الاحتلال يمنع الوصول إلى مكبات النفايات خارج المدن، مما اضطر البلديات إلى اعتماد حلول بديلة “غير صحية”.

وأضاف أن المدينة تواجه “كوارث صحية وبيئية” مع استمرار تراكم النفايات، حيث لا تُجمع النفايات الطبية الخطرة بطريقة آمنة، محذرا من تداعيات ذلك على الصحة العامة.

وكانت بلدية غزة قد حذرت، في وقت سابق، من كارثة صحية وبيئية مع توقف آليات جمع النفايات، وسط أزمة حادة تهدد استمرار خدمات جمع النفايات الصلبة نتيجة النقص الشديد في الوقود، التي سيتوقف عدد منها عن العمل بدءا من غد السبت.

وقالت البلدية إن نحو 350 ألف متر مكعب من النفايات تراكمت في شوارع المدينة والمكبات المؤقتة، في وقت تُمنع فيه طواقمها من الوصول إلى المكب الرئيسي في منطقة جحر الديك شرقي غزة.

وأوضحت أن هذه التراكمات تشكل بيئة خصبة لانتشار الأمراض المُعدية، وظهور القوارض والحشرات الناقلة للأوبئة، مما يعرّض حياة السكان لخطر الموت.

وأكد سراج أن أكثر من 80% من آليات بلدية غزة وأدواتها المخصَّصة لأعمال الصيانة وجمع النفايات وترحيلها قد دُمّرت خلال العدوان، مما اضطر البلدية إلى الاعتماد على الآليات المحدودة المتوفرة من القطاع الخاص.

وأوضح أن طريقة إيصال الوقود المتاح للبلديات معقدة وتستمر وقتا طويلا، وهو ما يهدر وقت تشغيل الآليات القليلة الموجودة، ويقلل من فاعلية خدمات جمع النفايات.

وأشار إلى أن المكب المؤقت للنفايات في مدينة غزة يقع حاليا وسط المدينة في منطقة سوق فراس، وهو محاط بمحال تجارية وبيوت، وتنبعث منه روائح كريهة وأبخرة سامة عند احتراق النفايات، فضلا عن انتشار القوارض والحشرات في محيطه، مما يزيد الأخطار الصحية.

وبيَّن أن الاحتلال يرفض أي أماكن بديلة تقترحها البلدية لنقل النفايات بعيدا عن المدن، ويواصل منع وصول الطواقم والآليات إلى المكبات المعتمدة شرقي القطاع، وهو ما يفاقم الأزمة.