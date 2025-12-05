شاهد: أسرة في خيمة مهدَّدة بالغرق ومنخفض جديد يقترب من مخيم حلاوة شمالي غزة

رصدت الجزيرة مباشر أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة يعيشها عشرات النازحين في مخيمات قطاع غزة، مع استقبالهم منخفضا جويا جديدا يزيد من قسوة الحياة التي فرضها عليهم العدوان الإسرائيلي الأخير، بعد أن دمَّر منازلهم وحوَّلهم إلى العيش في خيام مهترئة لا تقي برد الشتاء ولا أمطار السيول.

وفي مخيم حلاوة، تقيم عائلة مكوَّنة من نحو 20 شخصا داخل خيمة متضررة جراء المنخفضات السابقة. وقال رب الأسرة “في الليل ما بننام مطلقا من طخ الجيش الإسرائيلي والمدافع. أطفالنا يبكوا من الخوف، حتى الكبار خايفين، لا سمح الله ممكن تيجي قذيفة فجأة”، مضيفا أن الأمطار والسيول أغرقت الخيام، وأدَّت إلى إصابة الأطفال بالأمراض.

وأشار الرجل إلى وضعه الصحي والاجتماعي الصعب “أنا ركبتي مكسورة، ابني قدمه مبتورة، بنتي مريضة، وأنا عاطل عن العمل. الوضع مأساوي للغاية”، موجها مناشدة عاجلة “أناشد العالم كله أن ينظر إلى وضع غزة، وأن يستمر في تقديم المساعدات والدعم. لا شغل ولا دخل، ولا أقدر ألبي طلبات أبنائي”.

وفي شهادة أخرى، تحدثت امرأة مُسنة قائلة “أنا معي مرض السكر وأزمة وقلب. أولادي صغار وما في مأوى مناسب، المخيم تغرقه المجاري، والوضع كارثي بكل معنى الكلمة”.

أما رياض، وهو شاب بُترت قدمه، فقال “أعيش في خيمة لا تصلح للحياة، لا أدوات مطبخ، لا ملابس، لا عكاكيز. طفلة صغيرة معنا مصابة بشظية في صدرها، وتعاني من ضيق التنفس. أمنيتي أن أركّب طرفا صناعيا لأتمكن من المشي كإنسان طبيعي”، موجها نداء إلى الدول العربية والأجنبية لمساعدته في الحصول على تحويل طبي.