“أنت غير مطلع”.. سجال حاد بين سفيرة أيرلندا ووزير خارجية إسرائيل (فيديو)

شهد مؤتمر قنصلي عُقد في القدس المحتلة قبل يومين سجالًا لافتًا بين السفيرة الأيرلندية لدى إسرائيل، سونيا ماكغينز، ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بعدما انتقدت السفيرة استخدام إسرائيل المتكرر لتهمة “معاداة السامية” لردع أي انتقاد لحربها على غزة.

وقالت السفيرة إن هذه التهمة باتت تُستخدم لتحقيق مكاسب سياسية، بدلًا من توظيفها في مواجهة معاداة السامية الحقيقية. وبدل الرد على النقطة المثارة، هاجم ساعر الحكومة الأيرلندية واصفًا إياها بأنها “معادية للسامية”.

نص الحوار كما ورد في المؤتمر

السفيرة الأيرلندية قالت: “السيد الوزير: يسعدني أن أسمعك تذكر معاداة السامية وما الذي يجب القيام به حيالها، ولكنني كنت أعتقد أنه يجب إدارتها بعناية وعدم استخدامها لتحقيق مكاسب سياسية. إن معاداة السامية آفة ويجب مواجهتها، ولذلك ألا تعتقد أن الحقائق مهمة؟”.

ورد زير الخارجية الإسرائيلي قائلا: “أرجو أن تخبريني لماذا اتخذ هذا القرار المعادي المقترح من قبل مجلس مدينة دبلن يوم الجمعة، ولم يحدث شيء يوم السبت عندما هاجمتُ القرار وهاجمه رئيس دولة إسرائيل؟ لماذا استيقظ وزير خارجيتكم ورئيس وزرائكم عندها فقط؟ لأنكم تستجيبون فقط للضغط الخارجي. لا يوجد في نظامكم ما يحميكم من فيروس معاداة السامية إلا فضح الطبيعة المعادية للسامية لحكومة أيرلندا، وسوف نستمر في القيام بذلك”.

وردت السفيرة الأيرلندية: “أنت غير مُطّلع جيدًا يا سيادة الوزير”.

قالت له: "ليس لديك اطلاع كاف".. سجال بين سفيرة أيرلندا ووزير خارجية إسرائيل pic.twitter.com/vPeDfJ2FHX — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) December 4, 2025

تفاعل واسع

هذا الرد المباشر أثار موجة واسعة من التفاعل على المنصات الرقمية، حيث رأى كثيرون أن السفيرة قالت ما يعجز آخرون عن قوله في وجه الحكومة الإسرائيلية. وعلق مدونون على السجال، رافضين استخدام تهمة معاداة السامية كسلاح سياسي.

كتب هاكان: “الفيروس الوحيد هو إسرائيل والصهيونية، وهو فيروس قاتل يفتك بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وليس بالشرق الأوسط فقط”.

وعلق كولز: “لن يُرهب الشعب الأيرلندي ليصمت عما يحدث للشعب الفلسطيني. نقول ذلك بوضوح شديد من خلال تاريخنا. تقوم الصهيونية على العنصرية، بينما أعداد كبيرة من اليهود يدركون ذلك ويرفضونه”.

وقالت المدونة الأيرلندية نيف: “هذه مجرد أكاذيب صهيونية. أيرلندا ليست معادية للسامية. أيرلندا مناهضة للصهيونية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والفصل العنصري. الأيرلنديون يقفون مع الفلسطينيين لا مع مضطهديهم”.

وكتب دلي أو ديور: “الجميع يكرهكم لأنكم تقتلون الناس، وليس لأنكم يهود”.

وقال الإيرلندي روبرت بيرثناش: “الاتهامات الكاذبة بمعاداة السامية هي إهانة لضحايا معاداة السامية الحقيقيين أو الهولوكوست. أنت مجرم حرب إبادة جماعية كبقية السلطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي. لقد أصبحتم نازيين”.