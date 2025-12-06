الاتحاد الدولي لكرة القدم يمنح ترامب جائزة “فيفا” للسلام

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جائزته للسلام خلال قرعة كأس العالم 2026، وهي جائزة لا علاقة لها بكرة القدم، تقديرا لما وصفه بجهوده في العمل من أجل السلام في العالم.

ووضع ترامب الميدالية التي قدَّمها إليه جياني إنفانتينو رئيس الفيفا حول عنقه، ووقف قرب كأس ذهبية عليها صورة أيدٍ تحمل العالم، وأسفلها اسم ترامب.

وكان ترامب، الذي طالب مرارا بفوزه بجائزة نوبل للسلام، مرشحا بقوة للفوز بجائزة الفيفا الجديدة.

وعبَّر إنفانتينو عن اعتقاده أن ترامب يستحق جائزة نوبل لجهوده في التوسط لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال إنفانتينو في معرض حديثه عن اتفاقات السلام التي أُبرمت برعاية ترامب “هذا ما نريده من زعيم”.

من جهته، قال ترامب في كلمة مقتضبة بعد إعلان فوزه بالجائزة “هذا من أعظم التكريمات في حياتي”.

ووجَّه ترامب الشكر لعائلته والسيدة الأولى ميلانيا عند تسلُّمه جائزة الفيفا للسلام. كما وجَّه الشكر للرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، على “التنسيق والصداقة والعلاقات الطيبة”.

علاقة وثيقة بين ترامب وإنفانتينو

وكان “الفيفا” قد أعلن، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استحداث هذه الجائزة التي تهدف إلى مكافأة “الجهود الهائلة التي يبذلها أشخاص يوحدون الناس، ويعطون الأمل للأجيال المقبلة”.

ومنذ عودته إلى السلطة أظهر ترامب علاقة وثيقة للغاية مع إنفانتينو، الذي استقبله مرات عدة في البيت الأبيض.

ويؤكد ترامب أنه نجح في إيقاف ما لا يقل عن 8 نزاعات في أنحاء العالم منذ تنصيبه، أبرزها الحرب في غزة حيث يسري وقف لإطلاق النار.

ويعتقد ترامب أنه يستحق جائزة نوبل للسلام التي مُنحت هذا العام إلى زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.

ويترأس ترامب “مجلس السلام” المكلف بالإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، كما أُطلق اسمه أخيرا على “معهد السلام” الذي يقع مقره في واشنطن.