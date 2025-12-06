بعد تعاونهما في الصناعات الدفاعية.. تركيا ومصر تكشفان عن مركبة “عقرب” ومسيَّرة “حمزة 1” (فيديو)

عُرضت عربة “عقرب” غير المأهولة ومسيَّرة “حمزة 1” اللتان جرى تطويرهما ضمن تعاون بين شركة هافيلسان التركية للصناعات الدفاعية ومصر، للمرة الأولى في معرض إيديكس 2025 للدفاع بالقاهرة.

وشاركت هافيلسان في المعرض خلال الأيام من 1 إلى 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري عبر عرض حلولها المعتمدة على البرمجيات ومنتجاتها التكنولوجية.

وشهدت المنتجات التي صُنعت في مصر ضمن التعاون بين هافيلسان والهيئة العربية للتصنيع المصرية اهتماما كبيرا، كما اطّلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على المركبات، وتلقى معلومات عنها خلال زيارته للمعرض.

وبرزت المسيَّرة “حمزة 1” القادرة على الإقلاع والهبوط العموديين، والتي طُوّرت نتيجة التعاون التركي المصري، بوصفها أحد أبرز الابتكارات في المعرض.

أما العربة البرية غير المأهولة “عقرب” فقد جرى تطويرها “منصة 6×6” قادرة على حمل نظام سلاح يُتحكَّم به عن بُعد.

ونقلت وكالة الأناضول عن نائب المدير العام للتعاون والتسويق الدولي في هافيلسان شوكت أونال أنه في إطار العمل المشترك مع الهيئة العربية للتصنيع، تم خلال مدة قصيرة إنتاج نموذج أولي لعربة برية غير مأهولة.

وأضاف “أسفرت الأعمال التي أجريناها مع الهيئة العربية للتصنيع عن تطوير عربة برية غير مأهولة خلال وقت وجيز، لتصبح جاهزة للعرض في المعرض، وقد صُممت لتلائم بيئة الصحراء والظروف المصرية”.

وأردف أونال “نتيجة الدراسات في مجال الأنظمة الذاتية، ظهرت أيضا مسيَّرة حمزة 1”.

وتابع “ننظر إلى مصر بوصفها بوابة إلى إفريقيا، ونتوقع أن تُطرح المنتجات التي ستُطوَّر هنا أيضا على دول المنطقة”.

تجدر الإشارة إلى أن “هافيلسان” هي إحدى الشركات الرائدة بتركيا في مجال تقنيات الدفاع والمعلومات، وأُسست عام 1982، وتطوّر برامج عسكرية وحلولا في الأمن السيبراني وأنظمة القيادة والسيطرة، إضافة إلى تقنيات تعتمد على الذكاء الصناعي، مسهمة في دعم قطاع الصناعات الدفاعية.