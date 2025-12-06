سياسة|أفغانستان

تصعيد حدودي جديد بين الجارتين أفغانستان وباكستان

أفراد الحرس الشرفي الباكستاني خلال مراسم جنازة جندي قُتل خلال الاشتباكات على الحدود بين أفغانستان وباكستان
أفراد الحرس الشرفي الباكستاني خلال مراسم جنازة جندي قُتل خلال الاشتباكات على الحدود بين أفغانستان وباكستان (الفرنسية)
Published On 6/12/2025

تبادلت أفغانستان وباكستان الاتهامات بعد تبادلٍ كثيفٍ لإطلاق النار وهجمات على حدودهما المشتركة، حيث حمّل كل طرف المسؤولية للآخر.

وقال مسؤولون من باكستان وأفغانستان إن البلدين تبادلا إطلاق نار كثيفا في منطقة حدودية في وقت متأخر من مساء اليوم الجمعة، وسط تصاعد التوتر عقب فشل محادثات سلام بين البلدين في وقت سابق من هذا الأسبوع. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد إن القوات الباكستانية شنت هجمات في منطقة سبين بولداك بولاية قندهار.

بينما اتهم متحدث باسم رئيس الوزراء الباكستاني القوات الأفغانية “بإطلاق نار غير مبرر” على امتداد منطقة شامان الحدودية.

وقال المتحدث مشرف زيدي في بيان “لا تزال باكستان في حالة تأهب تام وملتزمة بضمان وحدة أراضيها وسلامة مواطنيها”.

وجاءت هذه التطورات بعد يومين فقط من انتهاء جولة جديدة من محادثات السلام بين الجارتين في جنوب آسيا دون تحقيق تقدم، رغم اتفاق الجانبين على مواصلة وقف إطلاق النار الهش.

وكانت المحادثات التي انعقدت في السعودية في مطلع الأسبوع الماضي أحدث لقاء في سلسلة اجتماعات استضافتها قطر وتركيا والسعودية بهدف تهدئة التوتر في أعقاب الاشتباكات الحدودية الدامية التي وقعت في أكتوبر/ تشرين الأول.

تقول إسلام آباد إن مسلحين متمركزين في أفغانستان نفذوا هجمات في باكستان في الآونة الأخيرة شملت تفجيرات انتحارية شارك فيها مواطنون أفغان. وتنفي كابول هذه التهمة، مؤكدة أنها لا تتحمل مسؤولية الأمن داخل باكستان.

وقتل عشرات في اشتباكات أكتوبر/ تشرين الأول، وهي أسوأ أعمال عنف على الحدود منذ تولي طالبان السلطة في أفغانستان عام 2021.

المصدر: الجزيرة مباشر + رويترز

