تصعيد حدودي جديد بين الجارتين أفغانستان وباكستان

تبادلت أفغانستان وباكستان الاتهامات بعد تبادلٍ كثيفٍ لإطلاق النار وهجمات على حدودهما المشتركة، حيث حمّل كل طرف المسؤولية للآخر.

وقال مسؤولون من باكستان وأفغانستان إن البلدين تبادلا إطلاق نار كثيفا في منطقة حدودية في وقت متأخر من مساء اليوم الجمعة، وسط تصاعد التوتر عقب فشل محادثات سلام بين البلدين في وقت سابق من هذا الأسبوع. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

Unfortunately, this evening the Pakistani side once again launched attacks towards Afghanistan in the Spin Boldak district of Kandahar, prompting the Islamic Emirate forces to respond. — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) December 5, 2025

وقال المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد إن القوات الباكستانية شنت هجمات في منطقة سبين بولداك بولاية قندهار.

بينما اتهم متحدث باسم رئيس الوزراء الباكستاني القوات الأفغانية “بإطلاق نار غير مبرر” على امتداد منطقة شامان الحدودية.

A short while ago, the Afghan Taliban regime resorted to unprovoked firing along the Chaman border. An immediate, befitting & intense response has been given by our armed forces. Pakistan remains fully alert & committed to ensuring its territorial integrity & the safety our… — Mosharraf Zaidi 🇵🇰 (@mosharrafzaidi) December 5, 2025

وقال المتحدث مشرف زيدي في بيان “لا تزال باكستان في حالة تأهب تام وملتزمة بضمان وحدة أراضيها وسلامة مواطنيها”.

وجاءت هذه التطورات بعد يومين فقط من انتهاء جولة جديدة من محادثات السلام بين الجارتين في جنوب آسيا دون تحقيق تقدم، رغم اتفاق الجانبين على مواصلة وقف إطلاق النار الهش.

وكانت المحادثات التي انعقدت في السعودية في مطلع الأسبوع الماضي أحدث لقاء في سلسلة اجتماعات استضافتها قطر وتركيا والسعودية بهدف تهدئة التوتر في أعقاب الاشتباكات الحدودية الدامية التي وقعت في أكتوبر/ تشرين الأول.

تقول إسلام آباد إن مسلحين متمركزين في أفغانستان نفذوا هجمات في باكستان في الآونة الأخيرة شملت تفجيرات انتحارية شارك فيها مواطنون أفغان. وتنفي كابول هذه التهمة، مؤكدة أنها لا تتحمل مسؤولية الأمن داخل باكستان.

وقتل عشرات في اشتباكات أكتوبر/ تشرين الأول، وهي أسوأ أعمال عنف على الحدود منذ تولي طالبان السلطة في أفغانستان عام 2021.