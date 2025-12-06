تونسيون يتظاهرون في وسط العاصمة رفضا لسجن المعارضين (فيديو)

تظاهر العشرات في وسط العاصمة التونسية للمطالبة بالإفراج عن المعارضين المعتقلين ورفع القيود عن الحريات.

وجاءت المظاهرة للأسبوع الثالث على التوالي بدعوة من أحزاب سياسية معارضة وجمعيات مدنية بعنوان “المعارضة ليست جريمة”.

كما شارك في المظاهرة عائلات لسياسيين معتقلين في السجون. ورفع المتظاهرون صور المعتقلين، ورددوا هتافات شعارات تطالب بالحرية وترفض القمع.

وأصدرت محكمة تونسية، الأسبوع الماضي، أحكاما بالسجن تصل إلى 45 عاما بحق عشرات من قادة المعارضة ورجال الأعمال والمحامين بتهم “التآمر للإطاحة بالرئيس قيس سعيّد“.

كما تأتي المظاهرة بعد اعتقال شخصيات معارضة مثل شيماء عيسى والعياشي الهمامي ونجيب الشابي في القضية نفسها، التي تُعَد واحدة من أكبر القضايا السياسية في تاريخ تونس الحديث.

وتتهم المعارضة ومنظمات حقوقية الرئيس التونسي باستخدام القضاء والشرطة لقمع المعارضين.