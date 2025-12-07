المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في غزة: بدأنا نقل جثامين الشهداء لدفنهم في مقابر نظامية (فيديو)

أعلن المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في غزة محمود بصل عن بداية فعاليات نقل جثامين الشهداء من مناطق متفرقة في قطاع غزة إلى مقابر نظامية.

وقال بصل في مقابلة اليوم الأحد مع الجزيرة مباشر، إن “الشهداء كانوا يدفنون بطريقة عشوائية، وليس بطريقة منظمة، بسبب ضغوط الحرب وكثافة النيران في المناطق التي استشهدوا بها”.

وأضاف أنه بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومنها وزارة الصحة والأدلة الجنائية والطب الشرعي وغيرها، “بدأ نقل جثامين الشهداء من المستشفيات والمنازل وبعض الشوارع لدفنها في مقابر نظامية”.

وفي هذا السياق تم نقل جثامين 48 شهيدا، من بينهم 25 من مجهولي الهوية، من مقبرة مؤقتة في مستشفى المعمداني إلى الطب الشرعي تمهيدا لدفنها في مقابر نظامية.

“مقبرة الأرقام” للمرة الأولى

وأوضح بصل أنه “تم إنشاء مقبرة بالأرقام في قطاع غزة للشهداء المجهولي الهوية للمرة الأولى”، مضيفا أن الدفاع المدني بحاجة إلى معامل للقيام بتحليل “دي إن أيه” للشهداء للتعرف على هوياتهم، لكن الاحتلال يمنع دخولها.

وأشار إلى استشهاد أحد أفراد الدفاع المدني، نتيجة الإصابة بجرثومة أو فيروس أثناء عمليات نقل الجثث، مؤكدا الحاجة إلى كل وسائل الحماية اللازمة “لكي تستمر طواقم الدفاع المدني في القيام بهذه المهمة الإنسانية”.

وأكد بصل أن هذا المشروع سوف يستمر حتى يتم نقل جثامين كافة الشهداء من المستشفيات والمناطق غير المكتظة بالسكان ليتم دفنهم في مقابر نظامية.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أكثر من 70 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، ونحو 170 ألف مصاب، وآلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمرة في القطاع.