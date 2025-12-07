المعمداني يودّع شهداءه.. وأدوات بدائية تحفر طريقهم إلى الراحة الأبدية (صور خاصة)
بدأت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، نقل جثامين الشهداء المدفونين داخل أسوار مستشفى المعمداني بمدينة غزة شمالي القطاع إلى مقابر رسمية.
وحصلت كاميرا الجزيرة مباشر على صور خاصة لعملية نقل الرفات، التي جرى خلالها الاستعانة بأدوات بسيطة بسبب انعدام الإمكانات في القطاع المدمر.
وتجري عملية النقل بالتنسيق بين العديد من الجهات الحكومية، وقال متحدث من الدفاع المدني إنه مع التطور الذي يشهده العالم، تزداد مقابر المجهولين في غزة بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي دخول المعدات الطبية اللازمة للتعرف على الجثامين.
كما أشار إلى استشهاد أحد أعضاء فريق الدفاع المدني قريبا بعد إصابته بعدوى أثناء نقل أحد الجثامين بسبب انعدام سبل الوقاية الطبية.
وشهد قطاع غزة خلال الحرب عمليات دفن واسعة للشهداء في مقابر مؤقتة وجماعية، خصوصا في المناطق المحاصرة بمدينة غزة وشمالي القطاع، إلى جانب انتشار الدفن العشوائي في ساحات المدارس والمستشفيات والشوارع والأسواق، بسبب عدم القدرة على الوصول إلى المقابر الرسمية.