خبير استراتيجي: “ماتت السياسة في السودان”
انتقد د/ أسامة عيدروس أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية نخبا سياسية تصدرت المشهد في السودان دون انتخابات.
وفي مقابلة مع المسائية السبت على الجزيرة مباشر قال عيدروس منتقدا البعض بقبول التفاوض مع الدعم السريع واستبعاد الحركة الإسلامية مردفا “يقولون نقبل هدنة مع الدعم السريع ونفاوض الدعم السريع رغم الحديث عن جرائم قتل الأطفال في كالوغي لكن عندما يصل الأمر إلى الحركة الإسلامية يقول لا إنها حركة مجرمة”.
وأضاف عيدروس “يتفاوض مع المجرم الذي يرتكب انتهاكات إبادة جماعية وجرائم بحق الأطفال والنساء وهو ما يعني غياب المنطق تماما”.
وواصل عيدروس قائلا “نتحدث عن موت السياسة في السودان، ماتت السياسة في السودان وإذا تحدثنا عن القوة التي رفعت الدعم السريع في السودان وحولته إلى جيش ثان فالدعم السريع أسس عام 2008 وشارك في قمع المظاهرات عام 2013”.
وتحدث عيدروس عن أن الوثيقة الدستورية اعترفت بوجود الدعم السريع وجعلته شريكا سياسيا “كما تركت للعسكريين أمر الجيش وتنظيم الجيش وأمر الشرطة وغيره وسجلت في الاتفاق الإطاري الدعم السريع كطرف منفرد يوقع منفردا”.
واتهم عيدروس هؤلاء المدنيين بمشاركة العسكريين السلطة مرتين دون أي انتخابات.