“قالوا لي انطخ وأكلوه الكلاب”.. أم تبكي فرحا لبقاء ابنها حيا في سجون الاحتلال (فيديو)

تداول ناشطون مشاهد مؤثرة لأم فلسطينية تلقت خبرا طال انتظاره، يفيد بأن ابنها ما زال على قيد الحياة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد 6 أشهر من الغياب والروايات المتضاربة بشأن مصيره.

وظهرت الأم في المقطع المصوَّر وهي تبكي بحرقة، محاطة بعدد من النساء اللاتي حاولن مواساتها، وهي تردد “يا ما انت كريم يا رب. أحمدك يا رب إن ابني طيّب. الحمد لله ابني طيّب يمّا، ابني طيّب يمّا، أحمدك يا رب وأشكر فضلك يا الله، ألف الحمد لله، والشكر لك يا رب”.

"قالوا لي أكلوه الكلاب"..

لحظة مؤثرة لفلسطينية بعد تلقيها خبر وجود نجلها داخل السجون الإسرائيلية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/2IkodD8YPx — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 7, 2025

“قالوا لي انطخ وأكلوه الكلاب”

ورددت الأم عبارات الشكر لله مرات عديدة، وهي غير مصدقة ما تسمعه، قبل أن تسألها إحدى النساء عن مدة غياب ابنها “قديش يا حاجة إله؟”.

لتجيب الأم بصوت متهدج “إله 6 شهور يمّا. 6 شهور وأنا بعاني يمّا”.

وأضافت ودموعها تنهمر “قالوا لي شهيد. قالوا لي انطخ. يمّا قالوا لي أكلوه الكلاب. قالوا لي 100 حاجة يمّا”.

يكشف هذا المشهد معاناة عشرات الآلاف من العائلات التي فقدت أثر أبنائها سواء بالشهادة أو الأسر علي أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، دون معرفة مصيرهم على مدى أكثر من عامين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.