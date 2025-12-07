“نربيها مثل أولادنا”.. فلسطينية تروي اعتداء مستوطنين على مئات الأشجار بالخليل (فيديو)

تتصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة على الفلسطينيين، مستهدفين ممتلكاتهم وأراضيهم وأشجارهم، في محاولة لدفعهم إلى ترك أراضيهم.

وروت وضحة المصري للجزيرة مباشر كيف عانت عائلتها في منطقة “خلة الحمص”، جنوبي الخليل، هجمات متكررة ينفذها مستوطنون.

وقالت وضحة، وهي داخل أرضها في الخربة النائية، إن آخر الاعتداءات أسفرت عن قطع مئات أشجار الزيتون والعنب وتحطيم مساكن تابعة للعائلة.

وأضافت أن عددا من أفراد العائلة تعرضوا للضرب المبرح خلال الاعتداء، مما استدعى نقلهم إلى المستشفى، مؤكدة أنهم لم يتلقوا أي مساعدة من الجهات الفلسطينية رغم التواصل معها.

وقالت أم محمد: “هذه أرضنا لن نخرج منها إلا جثثا، لن نخرج منها قطعيا، حتى لو نموت فيها لن نخرج”.

وأضافت: “كنا نحمل الماء على ظهورنا لري هذه الأشجار بعد أن كانت الأرض بورا منذ سنوات بعيدة، ليأتي المستوطنون ويقضوا على سنوات عديدة من التعب”.

وذكرت أن أطفال العائلة يعيشون في خوف دائم بسبب تكرار الاعتداءات، مشيرة إلى أنه سبق أن حرق المستوطنون منزل العائلة.

وتشهد المناطق النائية جنوب الخليل تصعيدًا ملحوظًا في اعتداءات المستوطنين خلال الأشهر الأخيرة.

ويقول سكان المنطقة إن الهدف هو إفراغ آلاف الدونمات من الوجود الفلسطيني وتوسيع البؤر والمستوطنات، وسط شكاوى من ضعف الدعم الرسمي لتعزيز صمود السكان في أراضيهم.