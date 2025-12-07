هيلاري كلينتون: الولايات المتحدة تمر بمرحلة حرجة على صعيد قيمها ودورها عالميا (فيديو)

قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون إن الولايات المتحدة تمر بمرحلة حرجة على مستوى قيمها الأساسية ودورها في السياسة العالمية، مشددة على أهمية الالتزام بالدبلوماسية الفعّالة وقواعد القانون الدولي لمواجهة التحديات المعقدة.

جاء ذلك ضمن كلمتها خلال جلسة حوارية في فعاليات منتدى الدوحة 2025، اليوم الأحد، في قطر.

وفي تعليق لها على استراتيجية الرئيس دونالد ترامب، أكدت هيلاري أن هناك “تركيزا كبيرا على الابتعاد عن ما أراه قيما أمريكية أساسية”، مشيرة إلى ضرورة مراجعة التوجهات الحالية للسياسة الخارجية الأمريكية.

وأضافت أن الولايات المتحدة ابتعدت عن نوع التحالفات التي ميزتها بقوة التأثير على العالم، مشيرة إلى وجود “إدانة قوية لأوروبا وتركيبتها السكانية”، وهو ما يُعَد “انقساما غير ضروري مع دول مهمة لأمن الولايات المتحدة”.

ونشرت إدارة ترامب، الجمعة، إستراتيجية جديدة شددت على مبدأ عدم التدخل ووضع “أمريكا أولا”.

وتصدر كل إدارة أمريكية تقريبا إستراتيجية للأمن القومي، تُعَد بمنزلة البيان الأشمل الذي يعرّف كيف ترى الولايات المتحدة العالم، وما تَعُده تهديدا أو فرصة، وما الأدوات التي تعتزم استخدامها لحماية مصالحها.

وشددت كلينتون على أن دعم حرب روسيا على أوكرانيا، سواء بعدم توجيه الانتقادات الكافية لبوتين (الرئيس الروسي) أو بمحاولة الضغط على الأوكرانيين لقبول اتفاق سلام تفاوضي، يترك أوكرانيا عرضة للمزيد من التهديدات الروسية. ودعت إلى التعامل بحزم أكبر في مساعدة أوكرانيا ودعمها في دفاعها “البطولي” عن نفسها.

وأشارت إلى أن أي خطة سلام تتطلب “جهدا هائلا ودبلوماسية ومفاوضات وحوافز وضغوط لضمان جمع جميع الأطراف حول الطاولة”، مؤكدة أن “العبرة ستبقى في التنفيذ”.