أولمرت: ننتظر حكومة جديدة في إسرائيل خلال الانتخابات المقبلة (فيديو)

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت عن أمله في أن تسفر الانتخابات القادمة عن تغيير الحكومة الحالية التي يترأسها بنيامين نتنياهو.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر قال أولمرت تعليقا على تصريحات لنتنياهو أكد فيها عدم وجود بديل له بين صفوف المعارضة “منذ قرابة عامين لم يوضح استطلاع رأي واحد أن الحكومة الحالية تحظى بأغلبية وكذلك المعارضة أيضا”.

هل تطيح الانتخابات القادمة في إسرائيل #بنتنياهو؟

إيهود أولمرت يجيب pic.twitter.com/VwgrQupEIN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 7, 2025

وأوضح أولمرت أنه ينأى بنفسه عن الخوض في أي جدل قانوني فيما يتعلق بطلب نتنياهو العفو في قضايا استغلال النفوذ والفساد السياسي المنظورة أمام القضاء الإسرائيلي، واعتبر أن الانتخابات المقبلة قد تشكل المخرج الأنسب في حال فوز المعارضة.

وتقدم نتنياهو بطلب لرئيس البلاد إسحاق هرتسوغ في محاولة للحصول على عفو رئاسي في القضايا المنظورة أمام القضاء.

وفيما يتعلق بالانتخابات قال أولمرت “من المبكر جدا أن نقدم أي توقعات حول تقدم أي طرف في استطلاعات الرأي، كما لا يمكن توقع هوية المنافس الرئيسي لنتنياهو، لكن على أي حال أنا لا أتفق معه في أنه ليس هناك بديل، فهناك الكثير من الناس الجيدين في إسرائيل الذين يمكن أن يحلوا محله، وهذا ما أطمح إليه في الانتخابات المقبلة”.