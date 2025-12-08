إسرائيل تسوق أسلحتها عالميا تحت شعار “اختُبرت في غزة” وتثير ضجة عالمية (فيديو)

تحولت غزة في حرب الإبادة التي استمرت نحو عامين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى مختبر للأسلحة وتكنولوجيا الحرب الإسرائيلية، حيث أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن صادرات الأسلحة الإسرائيلية حطمت رقما قياسيا عام 2024 بعد اندلاع الحرب، حيث قاربت 15 مليار دولار.

ورغم دعوات المقاطعة والعزلة الدولية التي نادت بها العديد من دول العالم فقد كانت أوروبا أكبر مشترٍ للتكنولوجيا الدفاعية الإسرائيلية العام الماضي، حيث استحوذت على 54% من الصادرات، مقارنة بـ35% في عام 2023.

وكانت دول ألمانيا، والنرويج، والمملكة المتحدة من أوائل الحاضرين في مؤتمر عسكري رعته وزارة الدفاع الإسرائيلية لعرض تكنولوجيا “اختبرت في ساحة المعركة”، بما في ذلك غزة ولبنان وإيران.

ضجة واسعة على منصات التواصل

أثارت هذه القصة ضجة واسعة على المنصات العالمية وسط مخاوف من تكرار “تجربة غزة” في مدن أخرى. فقد وصف المدون تامر هذا السلوك بـ”النفاق الأوروبي”، مشيرا إلى أن الأوروبيين يسعون لشراء السلاح الذي “ثبتت فعاليته في غزة”، رغم انتقاداتهم العلنية.

وعلقت ريبيكا بأن الغرب يطلق “أصوات انتقاد شكلية فقط من أجل المظاهر”، مؤكدة أن أمريكا تقوم على “اقتصاد حرب دائم”.