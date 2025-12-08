بمشاركة اللجنة المصرية.. فرق الصليب الأحمر والقسام تستأنف البحث عن جثة جويلي (فيديو)

حصلت الجزيرة مباشر، اليوم الاثنين، على المشاهد الأولى من تحرك مركبات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، بمشاركة اللجنة الفنية المصرية لاستئناف عملية البحث عن جثة الأسير الإسرائيلي المفقود، الرقيب أول ران جويلي، في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة شمالي القطاع.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر أن اللجنة المصرية تتقدم الركب بمعداتها لتمهيد الطريق وإزالة الركام في مناطق البحث بينما يتبعها سيارات الصليب الأحمر وفي النهاية عناصر القسام الجناح العسكري لحركة حماس للإشراف على العملية وإرشادهم بالخرائط.

وأوضح مراسل الجزيرة أن المنطقة التي تجري فيها عملية البحث ممسوحة المعالم وتواجد فيها جيش الاحتلال مسبقا بحثا عن جثث أسراه.

وأظهرت وجود الكثير من اكوام الركام والمباني المهدمة والطرق المدمرة التي تحتاج إزالة وإعادة إعمار.

عمليات بحث متكررة في غزة

تعد هذه المرة الخامسة التي تُجرى فيها عملية بحث عن جثث لأسرى إسرائيليين في حي الزيتون وحده. وقد سبقتها عمليات بحث في مناطق أخرى بقطاع غزة، جنوبًا في رفح وخان يونس والمحافظة الوسطى، وشمالا في بيت لاهيا ومدينة غزة في حي التفاح وحي الشجاعية وحي الزيتون.

وأضاف مراسل الجزيرة أن هذه العملية تتزامن مع تطلعات الشارع الغزي إلى أن تكون هذه الخطوة بداية لدخول المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.

ويعني العثور على جثة ران جويلي أن المقاومة في غزة قد سلمت ما لديها من أسرى إسرائيليين. ووفقا للخرائط التي عرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن المرحلة الثانية تتضمن انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي وإدخال المساعدات وتحسين الأوضاع المعيشية بصورة حقيقية.

وترهن إسرائيل بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من الاتفاق بتسلمها الجثة الأخيرة.

وأوقف اتفاق وقف إطلاق النار حرب إبادة جماعية إسرائيلية على غزة بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وخلفت أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء، مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.