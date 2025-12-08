سفير مصر السابق في إسرائيل: مباراة شطرنج بين القاهرة وتل أبيب (فيديو)

أكد السفير المصري السابق في إسرائيل رفعت الأنصاري أن العلاقات بين مصر وإسرائيل متوترة حاليا وأنها أقرب إلى مباراة للشطرنج.

وفي مقابلة الأحد مع المسائية على الجزيرة مباشر قال الأنصاري “لم يتم أي لقاء ما بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسرائيلي منذ عام 2017، كما لم يتم أي اتصال هاتفي منذ ما قبل بداية حرب غزة، وهو ما يوضح توتر العلاقات”.

وأوضح الأنصاري أنه “في مباراة الشطرنج نجد أن الجانب الإسرائيلي يحرك قطعة شطرنج يصر فيها على ملف التهجير القسري، وهنا جاء الرد المصري بتحريك قطعة أخرى بتأكيد أن هذا خط أحمر وانتهاكه قد يؤدي إلى انتهاء معاهدة السلام”.

وواصل “الخطوة التالية أن الجانب الإسرائيلي يغلق المنطقة الحدودية ويعتبرها منطقة عسكرية وجاء الرد المصري عسكريا في هذا الإطار بحشد عسكري إضافي داخل سيناء وكذلك الإعلان عن بعض الأسلحة التي لم يعلن عنها من قبل”.

وكشف الأنصاري أن هذه الخطوة دفعت إسرائيل إلى “اللعب على الأجنحة بدعم إثيوبيا وهنا تبدأ الخطوة المضادة من جانب مصر بدعم وجودها العسكري في الصومال وفي جيبوتي فتنتقل إسرائيل لدعم قوات الدعم السريع وحميدتي فتبدأ مصر في الخطوة المضادة بالقيام بضربه بالطيران مجهول الهوية بالدعم التركي والتنسيق مع غرف العمليات الثلاثية بين مصر وتركيا والحكومة السودانية”.