الناجية الوحيدة.. فلسطينية من غزة تروي تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل استشهاد عائلتها (فيديو)

روت بتول أبو شاويش، وهي فتاة من قطاع غزة، للجزيرة مباشر اللحظات الأخيرة التي سبقت استهداف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لبيت كانوا يقيمون به في مخيم النصيرات بعد تدمير منزلهم بداية الحرب.

وقالت بتول إنهم كانوا يجلسون معا قبل أن يصيب صاروخ الاحتلال المنزل ويدمره، رغم سريان وقف إطلاق النار.

وذكرت أنها كانت تصرخ في محاولة للفت أنظار من تجمعوا بعد القصف محاولين إنقاذ الضحايا إلى أن سمع أحدهم صوتها، وتم إنقاذها.

وقالت بتول إنها انهارت ولم تتمكن من وداع والدتها، التي كانت قريبة للغاية منها.

وأضافت أنها كانت تتحدث مع والدها بعد نقلها إلى المستشفى في حالة إغماء كاملة، حتى يبقى لها شخص من العائلة.

وأشارت إلى أنها أصيب بصدمة كبيرة بعد أن استشهد والدها وأصبحت وحيدة بمفردها.

وروت بتول للجزيرة مباشر لحظات من حياتها مع عائلتها، قائلة إنها تشعر بحنين كبير إلى عائلتها وإلى تلك اللحظات الدافئة التي كانت تجمعهم.