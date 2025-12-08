اليمن: العليمي يدعو إلى موقف دولي موحد ضد إجراءات المجلس الانتقالي

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد وممارسة ضغط علني لعودة قوات المجلس الانتقالي القادمة من خارج محافظتي حضرموت والمهرة جنوب شرقي البلاد.

وحذَّر العليمي، خلال اجتماع مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية، من تداعيات ما وصفها بالإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأكد أن هذه الخطوات تمثل خرقا لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتهديدا لوحدة القرارين الأمني والعسكري، وتقويضا لسلطة الحكومة الشرعية واستقرار العملية السياسية.