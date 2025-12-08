بعد ساعات من العمل.. انتهاء البحث عن رفات أسير إسرائيلي في حي الزيتون (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر مغادرة فرق البحث عن جثة الجندي الإسرائيلي المفقود ران جويلي في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، يوم الاثنين.

وأظهرت صور خاصة بالجزيرة مباشر مغادرة الفرق التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر والمقاومة الفلسطينية والآليات التابعة للجنة الفنية المصرية.

وأوضح مراسل الجزيرة مباشر أن هذه هي المرة الخامسة التي تُجري فيها الفرق عمليات بحث، مشيرا إلى أن عمليات البحث تجري وسط ظروف أمنية معقدة وتغيُّر في معالم المنطقة بسبب الدمار الشديد نتيجة للحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة مدة عامين.

وذكر أن عمليات البحث عن الرفات ربما تُستأنف يوم الثلاثاء.

ونقل المراسل عن مصادر أن هناك صعوبات تعوق عمليات البحث، من بينها قيام جيش الاحتلال بصب الخرسانة المسلحة داخل أنفاق المقاومة.