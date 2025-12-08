شهيد ومفقود وجريح.. الجزيرة مباشر ترصد مأساة عائلة فوجو في رفح (فيديو)

رغم مرور أكثر من 50 يوما على وقف إطلاق النار، فإن هناك آلاف القصص التي لم تروَ بعد، إما لأن أصحابها فقدوا ولم يعثر عليهم، أم لأن الأهالي عاجزون عن التعبير عن آلامهم ومعاناتهم هذه المأساة التي استمرت على مدار عامين.

شهيد ومفقود وجريح

عائلة محمود فوجو التي قدمت ثلاثة من أبنائها بين شهيد ومفقود وجريح تحدثت مع الجزيرة مباشر لتحكي الأم مأساتها لأول مرة قائلة “استشهد ابني في منطقة الشاكوش في رفح جنوبي قطاع غزة، إذ فتح جنود الاحتلال النيران بشكل عشوائي وأصيب بثلاث رصاصات بالقلب، أما ابني المفقود، فكان يشارك في تأمين سيارات المساعدات لكنه فُقد منذ ذلك اليوم”.

ولفتت إلى أنها كانت تعتمد على ابنها الذي جرح منذ 5 أشهر وأصبح غير قادر على الحركة “كان هو الذي يهتم بشؤون العائلة، فلديّ بنتان وولد صغير، أتمنى أن يخرج أخوه من المعتقل لنتمكن من مواصلة الحياة”.

وحول احتياجات ابنها المريض قالت “أنا عاجزة عن توفير العلاج إذ إنه يكلف 150 شيكلا، ولا يوجد لنا معيل أو حتى لم تصلنا أي مساعدات، فابني المصاب يحتاج إلى عملية عاجلة أتمنى أن يساعدنا أحدهم لكي يتلقى العلاج في الخارج”.

ووصفت حالها الإنساني بأنه تحت الصفر “أصبحت أعتمد على التكيات لكي نحصل على الطعام، وبسبب إغلاق المعابر لا نتمكن من إرساله للخارج”.

رسالة عبر الجزيرة مباشر

وناشد أبو أحمد المؤسسات الإنسانية النظر إلى ابنهم بعين الرحمة قائلا “أخبرتنا المستشفى بأنه من المستحيل إجراء عمليته بغزة بسبب نقص العلاج، وتدمير غرف العمليات، ويجب أن يذهب للعلاج بالخارج”.

أما محمود المصاب فتحدث بصوت حزين عما أصابه “كنت أذهب مع الشباب للحصول على مساعدات، بعد الدعوة للحصول على المساعدات، لكن ما إن وصلنا حتى فتح الجنود النيران علينا، ونظرت حولي وجدت الجثامين في كل مكان”.

وطالبت العائلة بالكشف عن مصير ابنها المفقود منذ عام وأربعة أشهر، إلى جانب المساعدة في إرسال ابنها الجريح للعلاج بالخارج حتى يتمكن من ممارسة حياته الطبيعية.