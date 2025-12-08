عبر الجزيرة مباشر.. أمّ من قطاع غزة تناشد لمساعدة ابنتها المتفوقة على دراسة الطب (فيديو)

وجهت أمّ من قطاع غزة مناشدة عبر قناة الجزيرة مباشر لمساعدة ابنتها المتفوقة في تحقيق حلمها بدراسة الطب.

وقالت الأم إن ابنتها حصلت على 97% في الثانوية العامة، الفرع العلمي، رغم ظروف الحرب والنزوح نتيجة للحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وأضافت أنها وابنتها يحلمان منذ أن بدأت رحلة التعليم بدراسة الطب.

وأوضحت أنها كانت تحرص رغم دمار منزلهم وخلال النزوح على الحفاظ على كتب ابنتها لإيمانها بأهمية العلم.

وقالت الأم للجزيرة مباشر إنها صدمت بعد أن ألغت الجامعة الإسلامية تسجيل ابنتها في كلية الطب لعدم قدرتها على دفع الرسوم.

وتساءلت الأم بحسرة: “ألا يحق لابنتي دراسة الطب بعد أن تفوقت رغم الحرب والنزوح؟”.