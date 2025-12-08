عروض عسكرية وحشود ضخمة في ساحة الأمويين.. سوريا تحتفل بالذكرى الأولى لإسقاط الأسد (فيديو)

أحيا السوريون، اليوم الاثنين، الذكرى الأولى للإطاحة بنظام الأسد ونهاية حكمه الذي استمر أكثر من 5 عقود وانتهى بعد حرب استنزفت البلاد على مدار أكثر من 13 عاما.

وشهدت ساحة الأمويين في العاصمة دمشق احتفالات رسمية واسعة، تخللتها حشود كبيرة وعروض عسكرية احتفاء بما يسميه السوريون “يوم التحرير”.

وكان بشار الأسد قد فر إلى روسيا قبل عام، عقب دخول قوات المعارضة بقيادة الرئيس الحالي أحمد الشرع إلى دمشق وسيطرتها على مفاصل الحكم، منهية بذلك حقبة طويلة من الاستبداد.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن وزارة الدفاع نظمت عرضا عسكريا كبيرا على أوتستراد المزة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للتحرير، مشيرة إلى أن مسار العرض امتد من الأوتستراد إلى ساحة الأمويين وصولا إلى ساحة الجمارك.

وحضر العرض الرئيس الشرع وعدد من الوزراء، بينما حلقت المروحيات العسكرية فوق العاصمة بالتزامن مع الفعالية. وبثت الجزيرة مباشر لقطات خاصة للحظة وصول الرئيس الشرع إلى “أتستراد المزة” في دمشق لحضور العرض العسكري.

احتفالات في محافظات عدة

وامتدت الاحتفالات إلى محافظات عدة؛ إذ شهدت درعا جنوبا عرضا عسكريا بمناسبة ذكرى النصر، ونُظمت عروض أخرى في دوما ومسرابا بريف دمشق وفي مدينة حماة وسط البلاد، وسط حضور شعبي كثيف رفع خلاله المواطنون الأعلام السورية ابتهاجا بذكرى إسقاط النظام السابق.

وشارك 14 طيارا شراعيا في عروض جوية فوق ساحة الأمويين.

طيارون شراعيون من ٣٥ دولة يشاركون السوريون احتفالاتهم بالذكرى السنوية الأولى لسقوط بشار الاسد#سوريا #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/BBlcP9UsPb — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 8, 2025

وفي حلب، أعلنت قناة الإخبارية السورية الرسمية تجهيز رتل عسكري يجوب شوارع المدينة احتفالا بذكرى التحرير، بينما انطلقت تحضيرات مشابهة في إدلب بشمال غرب سوريا.

وصدحت مساجد سوريا فجر اليوم بتكبيرات النصر استجابة لدعوة من وزارة الأوقاف، إيذانا ببدء فعاليات اليوم الوطني للتحرير.

كما أدى الرئيس أحمد الشرع صلاة الفجر في المسجد الأموي، مؤكدا في كلمة عقب الصلاة أن سوريا ستعود قوية “من شمالها إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها” عبر بناء يعكس حضارتها العريقة.

وتأتي هذه الاحتفالات بعد أيام من فعاليات شعبية مكثفة أحياها السوريون في مختلف المناطق، استذكروا خلالها معركة “ردع العدوان” التي بدأت في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 من محافظة حلب، قبل أن يتمكن الثوار من دخول دمشق بعد 11 يوما فقط، إيذانا بانهيار النظام القديم في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.