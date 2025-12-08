غضب ألماني على المنصات: ميرتس يشكر “مجرم الحرب” نتنياهو وزيارته إهانة لاتفاقية منع الإبادة (فيديو)
جدد المستشار الألماني فريدريش ميرتس دعمه الثابت لإسرائيل خلال زيارته الأولى لها، واصفا تلك الزيارة بأنها “زيارة بوصفه صديقا لإسرائيل”، وهو ما اعتبره كثيرون خطوة لكسر العزلة الدبلوماسية عن إسرائيل “دون محاسبة”.
خلال الزيارة، عبّر ميرتس عن أمله في التوصل إلى حل الدولتين -وهو موقف يرفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضا قاطعا- لكنه في ذات الوقت استبعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية لـ”عدم توفر الشروط في المستقبل المنظور”، على حد تعبيره.
ميرتس في #إسرائيل : دعم مطلق وتجاهل للاتهامات بارتكاب جرائم حرب#الجزيرة_مباشر #هاشتاج pic.twitter.com/b6o1iTRzAl
— برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) December 7, 2025
غضب على منصات التواصل الألمانية
وقد أثارت هذه الزيارة غضبا واستياء كبيرين على المنصات الرقمية، خاصة في ألمانيا.
اقرأ أيضاlist of 4 items
- list 1 of 4يبعد 200 متر عن الخط الأصفر.. تفجيرات ليلية وشهادات رعب من قلب حي الشجاعية (فيديو)
- list 2 of 4هددوهم بالقتل.. سياح إسرائيليون يعتدون على متظاهرين مؤيدين لفلسطين في إيطاليا (فيديو)
- list 3 of 4شهيد ومفقود وجريح.. الجزيرة مباشر ترصد مأساة عائلة فوجو في رفح (فيديو)
- list 4 of 4إسرائيل تسوق أسلحتها عالميا تحت شعار “اختُبرت في غزة” وتثير ضجة عالمية (فيديو)
أكد مايكل ماير أن ميرتس لم يوجه “أي انتقاد لإسرائيل أو للحكومة الإسرائيلية”، بل “قدم شكره لنتنياهو مجرم الحرب المطلوب”.
واعتبر تورستين في تدوينة له أن ألمانيا “تهين اتفاقية منع الإبادة الجماعية، التي أُنشئت ردا على آخر إبادة ارتكبتها ألمانيا نفسها”.
وانتقد الصحفي تاريك بي، بشدة زيارة ميرتس لنتنياهو، الذي أكد بوضوح أنه “لن يقبل أبدا بقيام دولة فلسطينية”، مشيرا إلى أن إسرائيل “لا تريد السلام بل تغرق المنطقة بأكملها في الإرهاب”، وأن الزيارة “لا تفعل سوى دعم مجرم الحرب”.
وأشار هالموت في النهاية إلى المقارنة التاريخية، قائلا: “كان يجب على المستشار الاتحادي ميرتس أن يقول هذه الكلمات في إسرائيل: لقد مرت ثمانون عاما على الهولوكوست… وما فعلتموه أنتم الإسرائيليون بالفلسطينيين وعدد الأطفال والنساء الذين قتلوا، هذا سيبقى يشغل التاريخ لفترة طويلة”.