غضب ألماني على المنصات: ميرتس يشكر “مجرم الحرب” نتنياهو وزيارته إهانة لاتفاقية منع الإبادة (فيديو)

جدد المستشار الألماني فريدريش ميرتس دعمه الثابت لإسرائيل خلال زيارته الأولى لها، واصفا تلك الزيارة بأنها “زيارة بوصفه صديقا لإسرائيل”، وهو ما اعتبره كثيرون خطوة لكسر العزلة الدبلوماسية عن إسرائيل “دون محاسبة”.

خلال الزيارة، عبّر ميرتس عن أمله في التوصل إلى حل الدولتين -وهو موقف يرفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضا قاطعا- لكنه في ذات الوقت استبعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية لـ”عدم توفر الشروط في المستقبل المنظور”، على حد تعبيره.

غضب على منصات التواصل الألمانية

وقد أثارت هذه الزيارة غضبا واستياء كبيرين على المنصات الرقمية، خاصة في ألمانيا.

أكد مايكل ماير أن ميرتس لم يوجه “أي انتقاد لإسرائيل أو للحكومة الإسرائيلية”، بل “قدم شكره لنتنياهو مجرم الحرب المطلوب”.

واعتبر تورستين في تدوينة له أن ألمانيا “تهين اتفاقية منع الإبادة الجماعية، التي أُنشئت ردا على آخر إبادة ارتكبتها ألمانيا نفسها”.

وانتقد الصحفي تاريك بي، بشدة زيارة ميرتس لنتنياهو، الذي أكد بوضوح أنه “لن يقبل أبدا بقيام دولة فلسطينية”، مشيرا إلى أن إسرائيل “لا تريد السلام بل تغرق المنطقة بأكملها في الإرهاب”، وأن الزيارة “لا تفعل سوى دعم مجرم الحرب”.

وأشار هالموت في النهاية إلى المقارنة التاريخية، قائلا: “كان يجب على المستشار الاتحادي ميرتس أن يقول هذه الكلمات في إسرائيل: لقد مرت ثمانون عاما على الهولوكوست… وما فعلتموه أنتم الإسرائيليون بالفلسطينيين وعدد الأطفال والنساء الذين قتلوا، هذا سيبقى يشغل التاريخ لفترة طويلة”.