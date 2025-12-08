غضب داخل إسرائيل.. “لا تقاعد ولا عفو” في مواجهة نتنياهو (فيديو)

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يعتزل الحياة السياسية، مقابل العفو الرئاسي عنه في قضايا الفساد، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين.

ويأتي تصريح نتنياهو ليقوض تقارير تحدثت عن صفقة محتملة مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تقضي بالعفو عنه مقابل استقالته والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

غضب إلكتروني

أثار تصريحات نتنياهو الذي يحاكم في ثلاث قضايا، غضبا سياسيا وإلكترونيا، إذ علق رئيس حرب الديمقراطيين “لا تقاعد ولا عفو”.

وقالت عضو الكنيسيت كارين الحرار “عناية الرئيس هرتسوغ، نتنياهو لا يطلب عفوًا، إنه يطلب منه إلغاء محاكمته، إذا كان حكم القانون في الدولة مهمًّا بالنسبة لهرتسوغ، فعليه أن يرفض الطلب فورًا، وألا يستسلم للابتزاز بالتهديدات”.

أما الصحفي روي بيرجمان فدون قائلًا “إذا كان نتنياهو غير مستعد للتقاعد من الحياة السياسية مقابل العفو، فإن الأمر قد انتهى، الفكرة كلها كانت أن يتحمل مسؤولية أفعاله، لأن العفو هو لمن أدين بما نسب له. إنه يريد بطاقة خروج مجانية من السجن دون أن يعطي أي شيء في المقابل، حقيقة أن هرتسوغ لم يرفض الفكرة فور طرحها هي علامة عار على الرئيس”.

وعلق الأكاديمي أندريه ليفي “معارضو بيبي، الذين يسعون إلى منح عفو (بشروط) لنتنياهو يفكرون في ذلك بسبب الضرر الهائل الذي يسببه لإسرائيل، إنهم يريدون تقصير أيامه كرأس للدولة. وأنا أقول إن هذا هو بالضبط السبب الذي يدعو إلى تطبيق القانون عليه حتى النهاية”.

وأكد حساب يحمل اسم أفييل أفيتال أنه لا ينبغي أن يكون هناك عفو عمن يهمل الدولة، مضيفًا “هذا الرجل يعيش في جنون، نتنياهو يريد أن يستمر في تدمير دولة بأكملها والتخلي عن حياة الناس فقط من أجل مصالحه الشخصية والسياسية. دليل آخر على أن المحاكمة يجب أن تستمر حتى يصدر الحكم وفقا للقانون. نتنياهو تحت الضغط لأنه يعلم أنه متهم في 3 جرائم فساد وهو مذنب، إنه خائف”.

وترى بعض الحساب الأخرى أن نتنياهو سيضطر إلى تقديم شيء ما في المقابل، وإلا فإن هرتسوغ سيخرج بمظهر الخاسر.

آخرون شككوا في صدق نيات نتنياهو، إذ قال بولي “حتى لو قال نتنياهو إنه سيتقاعد مقابل العفو فإنه لن يلتزم بوعده، انظروا فقط إلى اتفاقات وقف إطلاق النار التي أبرمها، سيفعل أي شيء للبقاء في السلطة وتجنب السجن في إسرائيل وفي لاهاي”.