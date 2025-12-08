في ذكرى “تحرير سوريا”.. الشرع يكشف عن محتوى “الهدية الغامضة” داخل المسجد الأموي (شاهد)

أدى الرئيس السوري أحمد الشرع صلاة فجر اليوم الاثنين في المسجد الأموي الكبير بالعاصمة دمشق، مرتديا ما يعرف بـ”زي التحرير”، في الذكرى السنوية الأولى لـ”تحرير سوريا“.

وظهر الشرع في بث مصور داخل المسجد قبل أن يلقي كلمة حول المناسبة ويزيح الستار عن قطعة من ستار الكعبة المشرفة داخل المسجد الأموي.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن الشرع وضع قطعة من ستار الكعبة أهداه إياها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتحمل الآية: {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}.

وفي كلمته عقب أداء الصلاة، قال الشرع مخاطبا السوريين: “أطيعوني ما أطعتُ الله فيكم، فوالله لن يقف في وجهنا أحد، وسنواجه التحديات جميعا بإذن الله”.

من مكة إلى الشام

وأكد الشرع أن أولى زياراته الخارجية بعد “النصر” كانت إلى السعودية حيث أدى العمرة، وتمكن من دخول الكعبة المشرفة والصلاة داخلها، مضيفا أن وضع هدية ولي العهد السعودي في المسجد الأموي جاء “لتتحد بذلك الدول وتمتد أواصر المحبة من مكة إلى الشام”، وتم اختيار تدشينها في أولى لحظات ذكرى النصر.

سوريا قوية

وأشاد الشرع بـ”التضحيات والبطولات” التي قدمها المقاتلون خلال دخولهم دمشق “منتصرين”، مشددا على أن صون هذا النصر والبناء عليه يمثل الواجب الأكبر اليوم.

وأضاف: “من شمال سوريا إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها بإذن الله.. سنعيد سوريا قوية ببناء يليق بحاضرها وماضيها، وبحضارتها العريقة”.

وختم كلمته بالدعاء: “نسأل الله أن يحمي هذا البلد، وأن يعيننا على خدمته وبنائه، وخدمة الشعب السوري بإذن الله”.

وظهر الشرع مرتديا الزي نفسه الذي ارتداه عند وصوله إلى دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، عقب إسقاط نظام الأسد وإلقاء كلمة من المنبر ذاته.

ويحتفل الشعب السوري اليوم بالذكرى الأولى لتحرير سوريا من النظام البائد، حيث خرج مئات الآلاف من المواطنين للمشاركة في هذه المناسبة منذ الصباح للتعبير عن فرحتهم وأملهم بمستقبل مشرق ومليء بالسلام والحرية والازدهار لبلادهم.