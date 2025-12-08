“ما عندك قروش ما بتقدر تعيش”.. صرخة فقراء نيالا السودانية (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر، في جولة ميدانية بسوق “الملجة” بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور في السودان، حالة الركود التي تضرب السوق، وصعوبة حصول المواطنين على السلع الضرورية بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.

وقالت إحدى النساء وهي تتجول بين بسطات الخضار “ما في حاجة رخيصة. ما عندك قروش ما بتقدر تعيش”، مؤكدة أن أسرا كثيرة باتت تتنازل عن بعض وجبات اليوم بسبب الأزمة الاقتصادية، وأضافت “أمنيتي البلد يتصلح ويرجع زي ما كان، بلد خير وأمان”.

وفي محال بيع اللحوم، أوضح أحد التجار أن أسعار الكيلوغرام تراجعت إلى ما بين 8 و10 آلاف جنيه بعد أن كانت 12 ألفا، مشيرا إلى أن المواشي تأتي من مناطق عدة حول نيالا، لكنه أكد أن الإقبال يختلف تبعا لظروف المواطنين.

أما بائعات الخضار والسلع الأساسية فأكدن أن “الشغل تعبان”، وأن الزبائن يشترون بكميات قليلة، في حين أشار أحد تجار السكر إلى انخفاض السعر أخيرا إلى نحو 4500 جنيه للكيلوغرام، لكن ضعف السيولة أجبر كثيرين على شراء ربع كيلو أو حتى سكر بقيمة 500 جنيه فقط.

ويعكس السوق، كما وثقته الجولة، معاناة أهالي نيالا بين تضخم الأسعار وقلة الدخل، رغم بعض الانخفاض في أسعار مواد محدودة.