مياه البساتين تتدفق والفقراء عطشى.. أزمة مستمرة في تعز (فيديو)

تعاني منطقة مكتظة بالسكان في محافظة تعز باليمن أزمة حادة في توفير المياه، إذ لا تصل المياه إلى منازل الفقراء رغم وجود شبكة حكومية قائمة منذ سنوات.

ويؤكد الأهالي أن المشكلة تعود إلى تقصير من أبناء المنطقة والجهات الرسمية. ورغم تنظيم وقفات احتجاجية، فلم تُتخذ أي حلول جادة لمعالجة الوضع.

ويقول السكان إن الحرب وفقرهم المدقع في اليمن يمنعهم من شراء حتى كمية صغيرة من المياه، مما يضطرهم إلى قطع مسافات طويلة لجلبها، في حين تباع المياه للأغنياء والمزارعين لري البساتين.

ويضيف الأهالي أن كثيرا منهم يلجأ إلى شراء المياه بالدَّين من الجيران، دون القدرة على السداد بسبب انقطاع الرواتب. كما تجبر الأزمة النساء على الخروج يوميا بحثا عن المياه، في مشهد يعكس حجم المعاناة والتهميش الذي يرزح تحته السكان.

ويختتم أحدهم قائلا “نطالب الجهات الحكومية والمسؤولة بالنظر في أوضاعنا وتوفير المياه. الوضع مأساوي، ولا يمكن تحمُّله أكثر”.