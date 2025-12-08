نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني: قيل لنا إنه يمكن القضاء على الدعم السريع في 6 ساعات (فيديو)

كشف خالد عمر نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، خلال لقاء على الجزيرة مباشر، أنه قيل لهم في بداية الحرب إنه من الممكن القضاء على قوات الدعم السريع في 6 ساعات.

نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني: قيل لنا يمكن القضاء على الدعم السريع في 6 ساعات#الجزيرة_مباشر #السودان pic.twitter.com/xHdGiywD7S — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 7, 2025

وأضاف “قيل يمكن القضاء عليه في يومين أو ثلاثة أو أسبوعين أو قبل نهاية العام، الآن بعد عامين ونصف من تبني الحل العسكري هل تم حل الأمر، حصل العكس تمامًا، عوضًا أنه كان هناك قوة واحدة موازية للجيش اسمها الدعم السريع الآن هناك يوميا قوات جديدة موازية”.

وانتقد فكرة أنه يمكن الوصول إلى جيش واحد عبر استمرار الحرب، لافتًا أنه في حال إذا تم القضاء على الدعم السريع، فسيكون هناك مئات القوات الموازية للجيش.

نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني: رسالة الجيش والدعم السريع والإسلاميين للشعب السوداني يا نحكمكم يا نقتلكم#الجزيرة_مباشر #السودان pic.twitter.com/lkMi34r68a — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 7, 2025

ولفت إلى أن “رسالة الجيش والدعم السريع والإسلاميين للشعب السوداني تتلخص في كلمتين: إما نقتلكم أو نحكمكم”، وفق تعبيره.

وأكد أن بلاده يجب أن تغلق صفحة الماضي وتتجه إلى الأمام، ولكي يحدث هذا “يجب أن ينتهي حكم العسكر بالكامل، وأن يكون هناك جيش واحد تابع للدولة لا يتبع أي فصيل سياسي”، وفق نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني.