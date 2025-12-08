هددوهم بالقتل.. سياح إسرائيليون يعتدون على متظاهرين مؤيدين لفلسطين في إيطاليا (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو سُيّاحا إسرائيليين يعتدون ويردون بإيماءات مسيئة ويبصقون ويهددون متظاهرين مؤيدين لفلسطين في ميناء مدينة برينديزي الإيطالية، حيث كان الإسرائيليون قد وصلوا على متن سفينة سياحية.

وكان عشرات المتظاهرين الذين ينتمون إلى “لجنة ضد إبادة الفلسطينيين” قد تجمعوا منذ الصباح الباكر احتجاجًا على وصول السفينة، حاملين أعلامًا ولافتات، مرددين هتافات معادية لسياسة دولة الاحتلال، واتهموا الركاب بأنهم “جنود متنكرون كسياح”، ورددوا شعارات منها “اخرجوا أيها الصهاينة”.

إحداهنّ هددتهم بالقتل.. سياح إسرائيليون يعتدون على متضامنين مع #فلسطين استقبلوهم بالاحتجاجات فور وصول سفينتهم إلى #إيطاليا#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/ijjqSfrrMP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 8, 2025

وبعد نزول الركاب من السفينة الإسرائيلية تصاعد التوتر بين الطرفين من تبادل الشتائم إلى مواجهات جسدية.

وأظهرت بعض اللقطات الإسرائيليين وهم يردون على المتظاهرين بإيماءات مسيئة، والبصق عليهم، وتهديدات تشير إلى الخنق، إضافة إلى الصراخ بعبارات مثل “لا تعبثوا مع الإسرائيليين” و”سأقتلكم”، قبل أن تتدخل الشرطة للفصل بين المجموعتين. ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات.