وصول الفريق المصري إلى موقع البحث عن جثة الأسير جويلي في حي الزيتون (صور خاصة)

Published On 8/12/2025
آخر تحديث: 12:03 PM (توقيت مكة)

أكد مراسل الجزيرة مباشر، اليوم الاثنين، استئناف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، عملية البحث عن جثة الأسير الإسرائيلي المفقود، الرقيب أول ران جويلي، في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة شمالي القطاع.

وحصلت الجزيرة مباشر على لقطات خاصة بوصول اللجنة الهندسية الفنية المصرية إلى موقع البحث عن جثة جويلي.

عمليات بحث متكررة في غزة

تعد هذه المرة الخامسة التي تُجرى فيها عملية بحث عن جثث لأسرى إسرائيليين في حي الزيتون وحده. وقد سبقتها عمليات بحث في مناطق أخرى بقطاع غزة، جنوبًا في رفح وخان يونس والمحافظة الوسطى، وشمالا في بيت لاهيا ومدينة غزة في حي التفاح وحي الشجاعية وحي الزيتون.

تطلعات للمرحلة الثانية

وأضاف مراسل الجزيرة أن هذه العملية تتزامن مع تطلعات الشارع الغزي إلى أن تكون هذه الخطوة بداية لدخول المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.

ويعني العثور على جثة رانجولي أن المقاومة في غزة قد سلمت ما لديها من أسرى إسرائيليين. ووفقا للخرائط التي عرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن المرحلة الثانية تتضمن انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي وإدخال المساعدات وتحسين الأوضاع المعيشية بصورة حقيقية.

