وصول الفريق المصري إلى موقع البحث عن جثة الأسير جويلي في حي الزيتون (صور خاصة)

أكد مراسل الجزيرة مباشر، اليوم الاثنين، استئناف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، عملية البحث عن جثة الأسير الإسرائيلي المفقود، الرقيب أول ران جويلي، في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة شمالي القطاع.

وحصلت الجزيرة مباشر على لقطات خاصة بوصول اللجنة الهندسية الفنية المصرية إلى موقع البحث عن جثة جويلي.

عمليات بحث متكررة في غزة

تعد هذه المرة الخامسة التي تُجرى فيها عملية بحث عن جثث لأسرى إسرائيليين في حي الزيتون وحده. وقد سبقتها عمليات بحث في مناطق أخرى بقطاع غزة، جنوبًا في رفح وخان يونس والمحافظة الوسطى، وشمالا في بيت لاهيا ومدينة غزة في حي التفاح وحي الشجاعية وحي الزيتون.

المرة الخامسة التي تُجرى فيها عملية البحث".. حركة حمـ ـاس ومنظمة الصليب الأحمر الدولي تستأنفان عمليات البحث عن جثمان الجندي المفقود الرقيب أول ران جويلي في حي الزيتون جنوب مدينة #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/W4NvA1zGzR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 8, 2025

تطلعات للمرحلة الثانية

وأضاف مراسل الجزيرة أن هذه العملية تتزامن مع تطلعات الشارع الغزي إلى أن تكون هذه الخطوة بداية لدخول المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.

ويعني العثور على جثة رانجولي أن المقاومة في غزة قد سلمت ما لديها من أسرى إسرائيليين. ووفقا للخرائط التي عرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن المرحلة الثانية تتضمن انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي وإدخال المساعدات وتحسين الأوضاع المعيشية بصورة حقيقية.