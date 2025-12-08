سياسة|قطاع غزة

يبعد 200 متر عن الخط الأصفر.. تفجيرات ليلية وشهادات رعب من قلب حي الشجاعية (فيديو)

فلسطينيون يسيرون في أحد شوارع، شمال قطاع غزة
فلسطينيون يسيرون في أحد شوارع شمال قطاع غزة (أسوشيتد برس)
Published On 8/12/2025
آخر تحديث: 04:48 PM (توقيت مكة)

روى فلسطينيون من سكان حي الشجاعية شرقي مدينة غزة شمالي القطاع، على بعد نحو 200 متر من “الخط الأصفر” الفاصل الذي وضعه جيش الاحتلال الإسرائيلي، تفاصيل معاناتهم اليومية جراء القرب الشديد من هذا الخط الذي يطلق عليه الفلسطينيون “خط الموت”.

أكد أحد سكان المنطقة أن الوضع “صعب للغاية”، وأن الأهالي يعيشون “كل يوم معاناة وكل ليل معاناة” ولا يعرفون النوم.

وكشف آخر عن تكتيك عسكري مرعب جديد يحرمهم النوم في منتصف الليل، حيث تأتي الروبوتات العسكرية المحملة بالأسطوانات المتفجرة، إذ يفخخ الاحتلال “هذه الروبوتات ويفجرها في داخل البيوت”.

الخطر الدائم والنزوح المتواصل

ووصفت امرأة فلسطينية الوضع بأنه “مأساوي وحالة خطر ورعب”، مؤكدا أن السكان “في أي لحظة معرضون لأنهم يعني يطلعوا” من منازلهم، إما بسبب دخول جنود الاحتلال أو القصف المفاجئ.

وتابع: “في أي لحظة بتلاقي الناس تلعب (تستيقظ) في نص الليل وشاردة. أكثر من مرة يسيبوا البيوت ويشردوا (ينزحوا) غرب غزة. تلاقي المكعبات قدمت عليهم، أو القصف صار قذائف تيجي حواليهم”.

المصدر: الجزيرة مباشر

