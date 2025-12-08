يسميه الغزّيون “خط الموت”.. مراسل الجزيرة مباشر يشرح تفاصيل عن “الخط الأصفر” (فيديو)

بث مراسل الجزيرة مباشر معاذ العمور تقريرا ميدانيا من شرق مدينة غزة شمالي القطاع سلط فيه الضوء على ما يعرف بـ”الخط الأصفر”، وهو الشريط الذي يسميه الفلسطينيون “خط الموت” نظرا إلى خطورة الاقتراب منه وما يشهده من استهدافات إسرائيلية متواصلة.

وأوضح العمور أن هذا الخط يقضم نحو 53% من مساحة قطاع غزة، ويعد آخر نقطة يمكن للفلسطينيين الوصول إليها شرق مدينة غزة قبل المنطقة الفاصلة التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، سواء عبر الثكنات العسكرية الدائمة أو وسائل المراقبة المنتشرة في المكان.

وأشار مراسل الجزيرة مباشر إلى أن الاحتلال يعتمد منظومات مراقبة متعددة تشمل المناطيد العسكرية والطائرات المسيّرة التي تحلق باستمرار فوق المنطقة، مما يجعل أي حركة بالقرب من الخط محفوفة بخطر القصف أو إطلاق النار، وهو ما دفع السكان إلى تسميته بـ”خط الموت”.

"يقضم 53% من مساحة قطاع غزة".. مراسل #الجزيرة_مباشر معاذ العمور يشرح ما هو الخط الأصفر؟ ولماذا يسميه الفلسطينيون "خط الموت"؟#فلسطین pic.twitter.com/5NpNfe2k86 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 8, 2025

تدمير ممنهج

وخلال الأيام الماضية، كثفت قوات الاحتلال عملياتها العسكرية بمحاذاة هذا الخط، وشملت الاعتداءات استهدافات مباشرة وعمليات تدمير ممنهجة واسعة للمنازل الفلسطينية في المنطقة الشرقية، حيث ترسل الآليات والمدرعات المفخخة يوميا لتفجير الأبنية السكنية ونسف ما بقي منها.

ويعد “الخط الأصفر” من أخطر المناطق في القطاع في ظل استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في فرض واقع ميداني جديد يهدف إلى توسيع نطاق السيطرة شرق غزة، وسط مخاوف فلسطينية من مخطط لاقتطاع جزء واسع من الأراضي الزراعية والحدودية وتحويلها إلى منطقة عازلة دائمة.