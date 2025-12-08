سياسة|قطاع غزة

يسميه الغزّيون “خط الموت”.. مراسل الجزيرة مباشر يشرح تفاصيل عن “الخط الأصفر” (فيديو)

عمليات تدمير ممنهجة يقوم بها الاحتلال شرق الخط الأصفر
عمليات تدمير ممنهجة يقوم بها الاحتلال شرق الخط الأصفر (الجزيرة مباشر)
Published On 8/12/2025
آخر تحديث: 03:42 PM (توقيت مكة)

بث مراسل الجزيرة مباشر معاذ العمور تقريرا ميدانيا من شرق مدينة غزة شمالي القطاع سلط فيه الضوء على ما يعرف بـ”الخط الأصفر”، وهو الشريط الذي يسميه الفلسطينيون “خط الموت” نظرا إلى خطورة الاقتراب منه وما يشهده من استهدافات إسرائيلية متواصلة.

وأوضح العمور أن هذا الخط يقضم نحو 53% من مساحة قطاع غزة، ويعد آخر نقطة يمكن للفلسطينيين الوصول إليها شرق مدينة غزة قبل المنطقة الفاصلة التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، سواء عبر الثكنات العسكرية الدائمة أو وسائل المراقبة المنتشرة في المكان.

وأشار مراسل الجزيرة مباشر إلى أن الاحتلال يعتمد منظومات مراقبة متعددة تشمل المناطيد العسكرية والطائرات المسيّرة التي تحلق باستمرار فوق المنطقة، مما يجعل أي حركة بالقرب من الخط محفوفة بخطر القصف أو إطلاق النار، وهو ما دفع السكان إلى تسميته بـ”خط الموت”.

تدمير ممنهج

وخلال الأيام الماضية، كثفت قوات الاحتلال عملياتها العسكرية بمحاذاة هذا الخط، وشملت الاعتداءات استهدافات مباشرة وعمليات تدمير ممنهجة واسعة للمنازل الفلسطينية في المنطقة الشرقية، حيث ترسل الآليات والمدرعات المفخخة يوميا لتفجير الأبنية السكنية ونسف ما بقي منها.

ويعد “الخط الأصفر” من أخطر المناطق في القطاع في ظل استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في فرض واقع ميداني جديد يهدف إلى توسيع نطاق السيطرة شرق غزة، وسط مخاوف فلسطينية من مخطط لاقتطاع جزء واسع من الأراضي الزراعية والحدودية وتحويلها إلى منطقة عازلة دائمة.

المصدر: الجزيرة مباشر

