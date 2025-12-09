اللحظات الأولى لوصول آليات اللجنة المصرية لاستئناف البحث عن جثة الأسير ران جويلي (صور خاصة)

بثت الجزيرة مباشر، اليوم الثلاثاء، صورا خاصة لأولى لحظات وصول آليات اللجنة الهندسية الفنية المصرية إلى موقع عملية البحث عن جثة الأسير الإسرائيلي المفقود ران جويلي بحي الزيتون جنوب مدينة غزة شمالي القطاع.

وأظهرت اللقطات وجود الكثير من أكوام الركام والمباني المهدمة والطرق المدمرة التي تحتاج إلى إزالة وإعادة إعمار.

وأمس، تقدمت مركبات اللجنة المصرية بمعداتها لتمهيد الطريق وإزالة الركام في مناطق البحث، وتبعتها سيارات الصليب الأحمر، ثم مقاتلي كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- للإشراف على العملية وإرشادهم بالخرائط.

وتعد هذه المرة السادسة التي تجري فيها الفرق عمليات بحث. وأمس الاثنين، أشار مراسل الجزيرة مباشر إلى أن عمليات البحث تجري وسط ظروف أمنية معقدة وتغيُّر في معالم المنطقة بسبب الدمار الشديد نتيجة للحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة مدة عامين.

وأوضح أن المنطقة التي تجري فيها عملية البحث ممسوحة المعالم، وقد دخلها جيش الاحتلال بحثًا عن جثث أسراه. ونقل المراسل عن مصادر أن هناك صعوبات تعوق عمليات البحث، من بينها قيام جيش الاحتلال بصب الخرسانة المسلحة داخل أنفاق المقاومة.

المرة الخامسة التي تُجرى فيها عملية البحث".. حركة حمـ ـاس ومنظمة الصليب الأحمر الدولي تستأنفان عمليات البحث عن جثمان الجندي المفقود الرقيب أول ران جويلي في حي الزيتون جنوب مدينة #غزة

وأضاف المراسل أن هذه العملية تتزامن مع تطلعات الشارع الغزي إلى أن تكون هذه الخطوة بداية لدخول المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.

ويعني العثور على جثة جويلي أن المقاومة في غزة قد سلمت ما لديها من أسرى إسرائيليين. ووفقا للخرائط التي عرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن المرحلة الثانية تتضمن انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي وإدخال المساعدات وتحسين الأوضاع المعيشية بصورة حقيقية.

وترهن إسرائيل بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من الاتفاق بتسلمها الجثة الأخيرة.

وأوقف اتفاق وقف إطلاق النار حرب إبادة جماعية إسرائيلية على غزة بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وخلفت أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 170 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء. ويحتاج القطاع إلى إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.