شاهد: الاحتلال يطارد الصحفيين بطائرة مسيرة في الفارعة

في مشاهد مصورة تداولها ناشطون، اليوم الثلاثاء، ظهرت طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وهي تلاحق مجموعة من الصحفيين الفلسطينيين خلال تغطيتهم عمليات تجريف ينفذها الجيش في الشارع المؤدي إلى مخيم الفارعة جنوب طوباس، في مشهد أثار غضبا واسعا لما يحمله من استهانة متزايدة بسلامة الفرق الإعلامية.

وتظهر اللقطات جنود الاحتلال وهم ينتشرون بكثافة في الشوارع المؤدية إلى المخيم، وسط حالة من التوتر والتهديد الواضح لأي تحرك للصحفيين الذين حاولوا توثيق عمليات التجريف.

ويعكس هذا السلوك، وفق نشطاء وصحفيين، سياسة متصاعدة تستهدف تقييد التغطية الميدانية ومنع نقل حقيقة ما يجري على الأرض في مناطق الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود تقريرها السنوي “الأسود” حول واقع الصحافة وسلامة الصحفيين حول العالم، والذي كشف عن أرقام صادمة تعكس حجم المخاطر التي يواجهها العاملون في الميدان، خصوصا في مناطق النزاع.

وأظهر التقرير مقتل 67 صحفيا خلال العام الماضي، نصفهم تقريبا في قطاع غزة وحده، وهو رقم وصفته المنظمة بأنه “غير مسبوق” ويشير إلى نمط من الاستهداف المباشر لمن ينقلون ما يجري في الميدان.

وحملت المنظمة جيش الاحتلال الإسرائيلي “المسؤولية المباشرة” عن مقتل هؤلاء الصحفيين خلال تغطية الأحداث الدامية، مؤكدة أن ما يحدث “استهداف ممنهج لإسكات الصورة والصوت في غزة والضفة”.